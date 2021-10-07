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媳不滿婆婆總拆她信 網炸鍋教放大絕：保證沒下次

聯合新聞網 / 綜合報導
私人信件關乎隱私權，就算是一家人也不應該亂拆別人的信。圖為示意圖。 圖片來源/ingimage
私人信件關乎隱私權，就算是一家人也不應該亂拆別人的信。圖為示意圖。 圖片來源/ingimage

現代人比較少手寫信，收到的信件多是各類帳單或通知書，但就算家人也應該相互尊重，不應該拆別人的信。有位媳婦就遇到了棘手問題，婆婆動不動就拆她的信件，讓她很困擾，「這個關係到隱私問題，讓我非常覺得不舒服」。

原po在靠北婆婆2.0臉書專頁發文抱怨，婆婆一直會拆開看她的信，「連過問都沒有，或者拆開來拍給我看」，她想告訴婆婆，如果擔心可能是很重要的信件可以先拍信封外面、或者先問一聲「要不要拆開幫妳看」，而不是每一次都直接拆信。原po也表示，已經跟老公討論過了，但不知道該怎麼開口請婆婆別再這樣做。

網友炸鍋，「這真的很不尊重人耶，改寄其他親友家呢？」、「這種不尊重別人隱私的行為，還真的很多！我家也有不會敲門直闖的」、「手到底多癢？為什麼要拆人家信件？」有人主張硬起來，「這不只是隱私問題，是法律問題喔！你婆婆的行為可能已觸犯刑法第315條『無故開拆或隱匿他人之封緘信函、文書或圖畫者，處拘役或三千元以下罰金』，可以改通訊地址或是告她XD。」

不少人有類似經驗，「我家婆婆也是這樣，他兒子的拆、我的也拆、我兒子的也拆。就連我的包裹也拆開偷看再黏回去」、「我公婆每次拆我的信的理由永遠都是『看錯名字』，但我的名字跟他們全家沒有一個人相似的，然後每次都剛好拆我信用卡帳單」、「我被拆到去郵局開了信箱」。

要對抗婆婆這種不尊重隱私權的行為，網友建議「放大絕」，「寄信給自己，大字寫著：請不要再拆我信了」、「寄一張離婚證書回來。然後觀察你婆婆，接下來就會很有趣了」、「跟她說，要繳錢的拆了之後記得去繳」。

婆婆 媳婦 隱私權

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