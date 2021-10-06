薪水差一半…孕婦怨夫「連產檢也AA制」 網炸鍋：小孩2個姓？

有些情侶交往時會實行AA制，讓彼此都不吃虧，但結了婚之後還適合這樣做嗎？一對奉行AA制的夫妻懷上孩子後，丈夫依然打算只負擔一半產檢費用，讓孕妻感到委屈，網友們看到夫妻間連這種費用都算得那麼清楚也不禁搖頭，直呼難以接受。

一名孕婦在「Dcard」發文寫道，月薪4萬的她與月薪8萬的丈夫交往5年、結婚2年，兩人一直維持著AA制，最近好不容易懷了第一個孩子，產檢時發現自費檢查項目都不是小錢，但為了孩子他們也不想省這筆花費。只是丈夫看到這些費用後，卻仍打算維持AA制，讓她有些不開心，認為自己「吐得要死身體很難受，又要承受身材走樣的各種問題」，還要負擔一半的產檢費用，「心裡有些不平衡」。

她補充道，平常他們都是各出一餐的費用，丈夫也很常請吃大餐和送小禮物，「所以我完全沒有想到這部分他會算那麼清楚，我也不是在意那些錢，只是感覺問題」，但又怕說出口之後會引起家庭紛爭，不禁哭喊「做人好難啊」。

網友們則對連產檢都要AA制感到不可思議，「你付出身體生小孩，產檢、月子中心老公出錢，這也是AA呀！」、「我覺得交往AA是正常，結婚後就沒有了吧，尤其有小孩後要怎麼平分，每天都在算一個人要付多少也太累」、「到底為什麼要結婚然後AA制？這是我聽過最奇妙的故事，難道不知道懷孕是女生的身體在辛苦嗎？」、「懷孕後女人一些無形的付出都不能用金錢衡量的⋯比如如果要餵母奶所需的精神和時間、生產的痛、恢復到正常健康的身體，這些要怎麼AA？」、「結婚了還這麼計較，那以後孩子的生活教育花費呢？真的是不敢想像」、「跟他開玩笑說小孩名字要兩個姓」。

不少網友也認為他們的AA制並不公平，「他薪水有8萬，妳才4萬，光這個AA的比例就不對了！」、「結了婚要生小孩就不要AA制，以後還有很多公不公平的問題，比如他加班，妳去接小孩回家顧，這樣他的加班費是他的嗎？再來因為你都無法配合加班也無法升遷，他升遷了多的年薪算誰的？」，還有人建議他們開一個小孩共同帳戶，「不然以後一堆AA是要怎麼分」。

看到大批網友為她抱不平後，發文的孕婦後來與丈夫好好溝通了一番。她表示原本以為是自己太愛計較，才不敢跟丈夫反映這件事，兩人認真討論過後，丈夫也表達歉意，說自己是沒有想太多，並允諾之後會負擔生產相關費用，雙方也會依照薪資比例存錢到公款帳戶，「以後不AA了啦！」