自家公司上班薪5萬「要給5千孝親費」 男氣炸：辛苦賺的幹嘛給父母

出社會就業後，所賺薪資是否要給孝親費，常引發討論。一名網友表示被叫回自家公司上班，月領5萬元，還被要求每月上繳孝親費5000元，不滿「辛苦賺的錢幹嘛給父母」，發文抱怨引發熱議。

一名網友在《爆怨2公社》發文表示，自家公司辭退了原本聘用的人員，叫他回家裡上班，每月薪資5萬元。原PO表示，爸爸是公司老闆，發薪水時會問「有沒有給你媽錢」，之前被要求給3000元，現在要給5000元，抱怨「為什麼父母老是要求要把薪水給他們一點」、「辛苦賺的錢幹嘛給父母」。

孝親費到底該不該給？原PO認為「會給的都是被逼的」，對於子女受父母養育，理應回報的觀念，更是嗤之以算，直言「除非斷絕關係 否則這種老古板觀念永不會變」，原PO認為「生了不養不然要遺棄喔，不然不要生啊，生了再來要求回報」，並表示自己以後應該也不會生小孩，浪費時間和金錢，只要跟女友過兩人世界就好。

貼文一出，立即引網友砲轟，「立刻辭職，搬出去住老死不相往來，這樣你就不會生氣了」、「5萬太少了吧！不要讓人說靠爸！以你的能力自己出去找工作隨隨便便都十多萬，加油喔」、「3000塊能租到包吃包住包水電包洗衣的嗎？」、「很棒的觀念，以後分財產希望你不要有任何怨言哦」、「看到這篇只是覺得好難過，希望這是反串搞笑文」。

另有人持不同看法，「都已經在家裡上班了，還拿錢回家？感覺怪怪的，那跟老闆說薪水調到10萬，我一個月拿5萬回家，夠不夠孝順啊」、「你的理念完全對。生了小孩養育本就是責任，怎會變成邀功？可惜這種根深柢固的觀念會持續下去」、「一堆很愛情緒勒索的」。