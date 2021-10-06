快訊

北市餐廳內用不強制隔板、梅花座 柯文哲：可以做但不鼓勵

台海情勢40年來最嚴峻 國防部長：昔日緊張侷限外島

聽新聞
test
0:00 / 0:00

自家公司上班薪5萬「要給5千孝親費」 男氣炸：辛苦賺的幹嘛給父母

聯合新聞網 / 綜合報導
一位網友不滿被要求要給5000元孝親費，發文抱怨引發熱議。示意圖／ingimage授權
一位網友不滿被要求要給5000元孝親費，發文抱怨引發熱議。示意圖／ingimage授權

出社會就業後，所賺薪資是否要給孝親費，常引發討論。一名網友表示被叫回自家公司上班，月領5萬元，還被要求每月上繳孝親費5000元，不滿「辛苦賺的錢幹嘛給父母」，發文抱怨引發熱議。

一名網友在《爆怨2公社》發文表示，自家公司辭退了原本聘用的人員，叫他回家裡上班，每月薪資5萬元。原PO表示，爸爸是公司老闆，發薪水時會問「有沒有給你媽錢」，之前被要求給3000元，現在要給5000元，抱怨「為什麼父母老是要求要把薪水給他們一點」、「辛苦賺的錢幹嘛給父母」。

孝親費到底該不該給？原PO認為「會給的都是被逼的」，對於子女受父母養育，理應回報的觀念，更是嗤之以算，直言「除非斷絕關係 否則這種老古板觀念永不會變」，原PO認為「生了不養不然要遺棄喔，不然不要生啊，生了再來要求回報」，並表示自己以後應該也不會生小孩，浪費時間和金錢，只要跟女友過兩人世界就好。

貼文一出，立即引網友砲轟，「立刻辭職，搬出去住老死不相往來，這樣你就不會生氣了」、「5萬太少了吧！不要讓人說靠爸！以你的能力自己出去找工作隨隨便便都十多萬，加油喔」、「3000塊能租到包吃包住包水電包洗衣的嗎？」、「很棒的觀念，以後分財產希望你不要有任何怨言哦」、「看到這篇只是覺得好難過，希望這是反串搞笑文」。

另有人持不同看法，「都已經在家裡上班了，還拿錢回家？感覺怪怪的，那跟老闆說薪水調到10萬，我一個月拿5萬回家，夠不夠孝順啊」、「你的理念完全對。生了小孩養育本就是責任，怎會變成邀功？可惜這種根深柢固的觀念會持續下去」、「一堆很愛情緒勒索的」。

孝親 薪水

延伸閱讀

錢多事少？國小老師曬薪資單 上班族看傻：過窄門薪水才這樣

縣市薪資榜看高雄人每月僅剩6千元、連南投雲林都輸 當地人無奈：雞腿便當都漲破百

23歲單親妹完全不知媽媽收入…點開入帳通知「6位數」嚇壞了

狂投履歷都未讀 人資揭「這2狀況」直接被加入黑名單

相關新聞

薪水差一半…孕婦怨夫「連產檢也AA制」 網炸鍋：小孩2個姓？

有些情侶交往時會實行AA制，讓彼此都不吃虧，但結了婚之後還適合這樣做嗎？一對奉行AA制的夫妻懷上孩子後，丈夫依然打算只負擔一半產檢費用，讓孕妻感到委屈，網友們看到夫妻間連這種費用都算得那麼清楚也不禁搖

自家公司上班薪5萬「要給5千孝親費」 男氣炸：辛苦賺的幹嘛給父母

出社會就業後，所賺薪資是否要給孝親費，常引發討論。一名網友表示被叫回自家公司上班，月領5萬元，還被要求每月上繳孝親費5000元，不滿「辛苦賺的錢幹嘛給父母」，發文抱怨引發熱議。

該聽誰的？跟女友說好不買婚戒 準岳母勸顧面子：1克拉就好

結婚不只是兩個人的事，有時得顧慮對方家族的意見。一對論及婚嫁的情侶，已事先討論好不買婚戒，但女方家長卻認為「不能不顧面子」，私下要求男方準備，讓當事人困擾不已，只好上網求助，而網友們則要他想清楚「到底

公務員男遇感情危機 女友嫌：全身穿好好的，卻沒車可遮風避雨

「有車有房」真的是現代男女交往或結婚時的「標配」嗎？而且女生是否更會看男生是開什麼牌子的車款來選擇要不要交往嗎？一名網友在ptt男女版發文道出自己身邊一位朋友遇到的感情危機。

【心情點滴】李巧薇／身秋

生日過後，驚覺許多洋裝都不合穿了。拉鍊還是拉得上，但總覺得有些「裝不下」，胸線很緊繃。雪上加霜的是手臂上的蝴蝶袖也「迎風...

【我與家副的第一次】劉洪貞／從一則廣告開始

記得民國69年4月的某天，我第一次拿到《聯合報》，就在家庭版上看到一則慶祝母親節的徵文活動廣告，題目是「我家有位好媽媽」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。