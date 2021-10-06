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公務員男遇感情危機 女友嫌：全身穿好好的，卻沒車可遮風避雨

聯合新聞網 / 綜合報導
高雄公務員男因為沒車，被女友甩了。示意圖／ingimage
高雄公務員男因為沒車，被女友甩了。示意圖／ingimage

「有車有房」真的是現代男女交往或結婚時的「標配」嗎？而且女生是否更會看男生是開什麼牌子的車款來選擇要不要交往嗎？一名網友在ptt男女版發文道出自己身邊一位朋友遇到的感情危機。

朋友幾年前考上公務人員，家境不差，有車有房，但車子其實是機車，房子是爸媽的不用買，家裡也就他一個男生，怎樣看條件都不差。最近見面一聊，才得知他和女友分手了。

分手的原因是女友抱怨朋友不買車，兩人去哪裡都只能以機車代步，女方覺得「全身覺得全身穿戴好好的，卻沒有車可以遮風避雨。」朋友無奈表示說高雄市區開車很麻煩，騎機車方便多了。

但是如果去比較遠的地方，他還是會開家裡的舊車載她出去。發文的網友好奇問大家，「所以，女生會在意男生有沒有汽車？」

底下網友留言不一，有人認為南部一律建議開車，騎車吸廢氣又風吹日曬的。「高雄看去哪裡玩吧，那瑪夏、桃源、六龜、茂林、甲仙，那建議開車。」還有人認為「早說過男人一定要有車，才能交往順利」、「車子只是加分條件而已，只是當別人有車而你沒有的時候…你懂的。」

另外，也有人覺得不用為了取悅女人特地買車，因為開車很累，買了車還要買 車庫，保養車還得常常花一堆錢。「高雄開車比台北快樂多了，不過騎車更快樂。」也有男網友分享經驗談指出，「身邊滿多女生朋友的想法是交往時期可以沒車，如果將來要結婚生小孩就一定要有車。」

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