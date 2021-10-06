該聽誰的？跟女友說好不買婚戒 準岳母勸顧面子：1克拉就好

結婚不只是兩個人的事，有時得顧慮對方家族的意見。一對論及婚嫁的情侶，已事先討論好不買婚戒，但女方家長卻認為「不能不顧面子」，私下要求男方準備，讓當事人困擾不已，只好上網求助，而網友們則要他想清楚「到底跟誰結婚」。

一名男網友在PTT「WomenTalk」板發文求救，文中寫到自己與女友已論及婚嫁，兩人都有共識平常不會戴婚戒，就別浪費錢去買。只是前陣子與女方家人吃飯時，準岳母聽到女兒說不買婚戒後立刻臉色一沉，並趁她離席私下跟發文者說，女兒只是怕他辛苦，「哪有女生不要婚戒的，你不要傻傻真的都沒準備捏！」、「記得品牌要挑一下，大小差不多1克拉左右就可以，面子也要顧一下」，還貼心叮嚀「如果沒錢的話可以跟阿姨說」。

發文者後來也試探性問女友：「你不覺得其實婚戒也是蠻重要的嗎？有一個儀式感。」但女友直接挑明著說：「你不要給我偷偷去買浪費錢，我會生氣哦！跟你說認真的！」此回應讓他左右為難，忍不住上網求助「到底要聽未來丈母娘的還是未來老婆的」。

此問題引起網友熱烈討論，有一派認為非買不可，「買啊！對方父母都希望女兒嫁得體面一點，就這樣而已」、「女生都碼嘴巴說不要會生氣，真的不買直接氣你一輩子」、「我就不信你真的買了她會不開心」、「你可以買小顆的，但千萬千萬千萬不能不買」、「跟你講啦！不買到時候婚後被罵一輩子」、「買了鑽戒你的婚姻路會順利很多」、「長輩真的很會記這些小事，日後難保不會一直提，你跟女友扛得住就沒差」。

但另一派網友則持相反意見，「你是娶女友還是她媽？我女生還真不想要買，浪費錢」、「自己的女朋友你還不了解個性嗎？跟她說狀況買個假的應付她媽就好了」、「她媽自己都不敢在女兒面前說了，跟女友討論怎麼回應她媽比較好」、「你女友應該真的不想買，就讓女友跟媽媽講就好」、「直接明白講岳母的要求，為了家庭和諧，討論是租還是買替代品」、「討丈母娘歡欣，惹怒老婆，本末倒置第一名呢」。

還有部分網友提出其他選項，「不如買金戒指？你岳母那代應該不會排斥金飾吧？又氣派又保值」、「買黃金啦！保值，鑽戒只會貶值」、「一起做金工戒指吧！有意義也便宜，也可以商量造型」。