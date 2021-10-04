怨媳婦沒給孝親費 婆婆狂跳針：我對她還不夠好嗎？

結婚是攸關兩家人的大事，不只夫妻相處問題，公婆與媳婦間的關係也是難解議題之一。一名網友抱怨，自己都沒有跟媳婦拿孝親費，反觀朋友媳婦卻每月上繳2萬元，讓她直呼「我這樣對媳婦還不夠好嗎？」然而這番言論卻引發眾怒，其他也有媳婦的網友怒嗆，「那你生兒子幹嘛？」

有網友在臉書社團靠北婆婆2.0發文表示，別人家的媳婦每月上繳婆婆2萬元孝親費，婆婆只需要幫忙接小孩下課，加上晚上照顧小孩，且別人媳婦每月收入高達十幾萬。

該網友說，反觀自己兒子，當年硬是要北上工作，只有逢年過節才能回家住，直呼「兒子不該認識他老婆，我也沒管他們，也沒跟他們拿錢，這樣對媳婦不夠好嗎？還不夠好嗎？」

不料此番言論卻引發眾怒，許多同樣有婆婆身份的網友留言「那你生兒子幹嘛？兒子有贍養父母的義務，媳婦是沒有的」、「我年紀跟你差不多，不過平心而論，你對他們沒有很壞，但也沒有很好」、「我年紀也應該跟版主差不多，請問妳哪來自信覺得妳好，光是妳養兒防老的觀念就不對了，然後愛比較也不對，莫名其妙的婆婆，妳有生養過人家嗎？」

其他還有網友留言「孝親費請和妳兒子拿，憑什麼和媳婦拿？妳養她長大嫁人的嗎？」、「憑什麼跟媳婦要錢阿，到底哪來的觀念，要錢麻煩跟妳兒子要，媳婦又不是欠你們的」、「媳婦是要陪妳兒子的，不是來孝順妳的，妳抱怨對象錯了喔」。