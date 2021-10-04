人夫下班見iPhone 13「淚謝老婆」 下句吐心酸真相網笑翻

iPhone 13日前上市，引發一波搶購潮，一名人夫網友近日下班返家後，發現家中有一台新的iPhone 13，讓他興奮的喊「謝謝老婆的禮物」，真相揭曉上千網友笑翻，直呼「這老公很有生存慾」。

一名人夫網友在臉書爆廢公社公開版發文表示，他近日下班返家，看見桌上有一台全新的iPhone 13，直呼「疲憊感全消失」，大讚「謝謝老婆的禮物，我終於能用她的iPhone 8了」。

其他網友笑翻，紛紛留言「換個角度想，再等五年i13也是你的了」、「老婆好，全家好」、「這樣才是對的」、「老公很懂」、「這叫好事成雙」、「太座安好，無後顧之憂」、「跟我們家的一樣，撿我的舊手機用」。