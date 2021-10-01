女想買iPhone猶豫要哪款 男友默默下單卻被嫌「這句」

蘋果最近推出新一代iPhone 13，部分果粉在猶豫要購買最新款，還是買降價的iPhone 12系列。日前就有一名網友發文表示，他女友在iPhone 12/12pro/13之間選擇，他比價後覺得iPhone 12的CP值比較高，因此偷偷下訂準備送女友。沒想到女友得知後，卻回「這樣可能心裡會有點小遺憾」。

一名網友在「爆廢公社」PO文，他說女友一直在猶豫要買iPhone 12、12pro、13。最後他覺得因為iPhone 12的性價比較高，於是偷偷下訂單準備送女友，想說等訂單確定成立後，再給女友一個驚喜。

沒想到，女友知道他買的是iPhone 12以後，就回答他「這樣可能心裡會有點小遺憾吧，會有點期待，結果有落差一些」。聽到女友這樣說，他列出3種回應方式，問大家該如何做比較好？「第一、不理她，送人沒有什麼好嫌。第二、退貨改買iPhone 13？ 第三、退貨改買iPhone12 Pro？」

此文引發網友熱議，有人表示「既然要送人了，就要送對方會喜歡的，但已經買了，還感覺遺憾，那也不會做人」、「會猶豫要買哪一支，可能是有經濟考量，既然你要幫她買，她當然想要最新的，誰還跟你要12」。也有人批評他女友「身在福中不知福，當別人錢都是大風刮來的嗎？」、「建議自用不要送」、「心意最重要吧，不然叫她自己掏錢補差額」。