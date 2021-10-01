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尪外地工作留她和公婆同住超崩潰 網友全怒：這老公很奇怪

聯合新聞網 / 綜合報導
一名剛結婚的女網友抱怨老公到外地工作居住，卻留她一人在家和公婆同住，讓她很想搬回娘家住。 圖／ingimage
一名剛結婚的女網友抱怨老公到外地工作居住，卻留她一人在家和公婆同住，讓她很想搬回娘家住。 圖／ingimage

相信不少女性都不太願意結婚後還要跟公婆同住，畢竟生長環境背景不同，觀念也會不一樣，難免會有些摩擦。一名剛新婚不久的女網友在臉書抱怨老公因為工作關係，獨自住在外縣市，留她一人和公婆同住，讓她非常不自在，恨不得馬上搬回娘家住，貼文一出讓許多人痛罵老公太自私。

原PO在臉書「爆怨2公社」寫道自己剛結婚，婚後老公找到新工作，但問題是工作在外縣市，因此老公就獨自一人在外縣市租小套房住，留下她在家裡和公公婆婆同住。

她說和公公婆婆認識才一年多就住在一起，相當的不習慣，更有種說不出來的詭異感，讓原PO很想暫時搬回娘家住，但又怕公婆和爸媽不答應，自己也會擔心鄰居的閒言閒語，說「嫁出去的女兒怎麼又回家？」讓她不知如何是好，只好上網發問「結婚一定要跟公婆住嗎？」

不少網友力挺原PO搬出去，「妳可以回娘家住啊，妳老公都沒住自己家了」、「現代社會不一樣了啦！自己住更好」、「要嘛搬去跟老公住，不然就回娘家住，沒理由留在婆家惹人嫌」、「妳老公的二老，他自己去溝通，自己的生活自己決定，妳又不是嫁給他雙老」、「我當初跟老公結婚也跟妳現在遇到的狀況一樣，我選擇跟他到外地租房子」。

還有人將矛頭指向原PO老公，「才新婚就分開，這婚姻搖搖欲墜啊~男生只是想找個人陪長輩吧？」、「奇怪的是妳老公吧，把妳丟著」、「老公自己跑了，留老婆在家裡當傭人？」、「找到新工作自己搬出去住，是單身的行為啊！結了婚就是帶老婆出去住才是，要不然結婚幹嘛？」、「為什麼不是帶著妳一起出去住？留妳一個人跟他父母相處，很怪欸！」

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