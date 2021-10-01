家計吃緊人妻出去上班 與上司偷情兩年「不被原諒也沒關係」

許多人都知道劈腿是一件不道德的事，然而卻還是有不少男女，仍做出了出軌，背叛另一半的行為。最近日本媒體，就報導了一則相關新聞。

根據日本媒體「All About」報導，一位名為梨香子的43歲女性，自27歲結婚之後，如今已經是三個孩子的媽。本來她是家庭主婦，丈夫則是普通的上班族。然而在五年前，丈夫的公司和其他企業合併，此後丈夫在職場的立場就顯得微妙，薪水也不如過去。

同時，家中又發生婆婆生病、親戚交通事故等意外，讓梨香子家裡財務吃緊。丈夫只好和梨香子商量，請她也一起工作分擔家計，而家事部分丈夫也會協助。於是梨香子開始就職，最後成為了負責示範產品功能的銷售員。在努力工作下，梨香子得到上司的肯定，上司還常常找她吃飯，談論工作方面的事。

然而有一次，上司在用餐時喝得酩酊大醉，讓梨香子不得不送他回家。而上司在酒醉之中，表示他對梨香子有意思，而梨香子也自認對上司抱有好感。然而畢竟是有夫之婦，梨香子還是覺得不能背叛丈夫。

可是隨著時間過去，梨香子發覺自己越來越按耐不住內心的感情，想法從「出軌是不被原諒的」，漸漸轉變為「即使不被原諒也沒關係」。梨香子最後還是和上司發生了不倫關係。直到如今，她內心雖然知道出軌是不對的，但也認為自己不能沒有他，於是兩人長達兩年多的不倫關係，到現在都還持續著。