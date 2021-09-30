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精心送禮男友卻轉贈媽媽！她心碎難過 網嗅到「危險訊號」

聯合新聞網 / 綜合報導
多數人都希望自己精心挑選的禮物能被送禮對象好好珍惜。 圖／Ingimage
多數人都希望自己精心挑選的禮物能被送禮對象好好珍惜。 圖／Ingimage

送禮的人，都希望自己精心挑選的物品被珍惜。一名女網友送男友生日禮物，沒想到男友卻把東西轉送給媽媽使用，讓她心碎不已，許多網友也表示無法接受，但也有人認為，這或許能為她帶來好處。

這名女網友在臉書社團「爆料公社發文說道，特地送了一個名牌長夾給男友當生日禮物，後來男友卻說因為媽媽很喜歡，於是就將皮夾轉贈給她了。發文網友聽完男友的說法後直呼「心碎」，心情相當難過，因此詢問網友是否能接受這種事。

多數網友都認同發文者的不悅，「不太能接受，除非是好幾年前買的禮物」、「他媽媽喜歡就自己去買，拿別人誠心送的禮物轉送這是哪一招」、「女友送的要留在身上珍惜給女朋友看」。還有人認為這是一種危險訊號，「送自己媽媽當然可以啊，但這個舉動80%以上是媽寶，請注意」、「這樣不顧女友心情的處理方式，如果妳嫁了他，以後鬧矛盾他八成不會保護妳」。

但有另一派網友持正面想法，「記得請男友要講是妳送的，就可以」、「只要妳男友說是他女友買的，那麼對愛情上就有加分」、「其實也還好，起碼他媽媽認同妳買的禮物，拿人手短，平常應該就不會太機車了」、「替妳做人情，除非他未來會成為前男友，不然是值得的」、「證明妳的眼光很受未來婆婆欣賞！妳該覺得驕傲了」。

也有人覺得可能是男友沒那麼喜歡這個禮物，而且既然已經送給他就是他的東西，他有權利做任何處置，「但下次就隨便送了，反正他都會轉送，認真送幹嘛」。還有網友勸發文者看開，「送老媽還好，如果送隔壁的同事，那就危險了。」

女網友送給男友的名牌長夾被他轉送給自己媽媽。 圖擷自爆料公社
女網友送給男友的名牌長夾被他轉送給自己媽媽。 圖擷自爆料公社

爆料公社 兩性關係

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