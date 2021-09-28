男友迷課金刷爆卡屢勸無效 她分手後驚見夯劇《魷魚》神預言

男女朋友交往總有許多狀況須要磨合，其中金錢價值觀是否一致，也成為維繫感情的要件之一。一位女網友與男友交往7年，去年男友的刷卡費突然暴增，一查用途後，令她很想制止男友的行為，但又擔心兩人還沒結婚，自己「會不會管太多」，發文徵詢其他人意見。

一位24歲的女網友在《Dcard感情板》發文寫道，和現年26歲的網友已交往7年，兩人都愛玩線上儲值遊戲，每個月大約都會花費一、兩千元儲值遊戲。但在去年辦了信用卡後，男友每月儲值費用暴增，甚至有時1個月就花費1一萬多元，信用卡都刷爆了，積欠卡費6萬元。

原PO表示男友工作薪水一個月28000元，除了每月要繳卡費7、8千元，生活開銷又再刷卡7、8千元，而且還要給家裡錢，這樣不斷的循環，感覺卡費永遠還不完。原PO希望男友能有所節制，「賺多少儲多少」量力而為，甚至還以分手為要脅。

結果，日前兩人因故吵架，男友一下子又刷卡9千元儲值線上遊戲，積欠卡費依然維持6萬元，再次溝通後，原PO採限制男友儲值額度，並希望能先告知，但兩個月前又發現男友未事先告知，就偷偷儲值2千元及另一筆1690元。

原PO表示男友這7年來對她很好，她也認為賺了錢當然也可以花，但希望不要欠卡費，對於永遠繳不完的6萬元卡債，無奈表示「感覺上這樣好像永遠欠錢」、「不就慶幸他額只有6萬」，想問大家限制男友刷卡在儲值遊戲上，「還沒結婚我是不是管太多？」

貼文一出，眾人一面倒建議原PO好好思考一番，「26歲了…那妳真的該好好思考一下未來了，要花遊戲可以，可是沒有錢了還去花不必要的東西就是浪費錢，所以永遠都欠著卡費=沒存款=沒未來」、「都26歲了，才賺2萬8，還這樣花錢，妳不擔心未來嗎？」、「真心的勸妳，這種不會替自己未來打算的男人，還是盡快分手」。

最後，原PO也更新了與男友溝通後的進度，男友的態度令她感到失望，最終還是選擇了分手。原PO為了轉換心情，還看了最近熱門夯劇《魷魚遊戲》，驚覺劇中男主角個性和男友超像，演得根本就是男友的未來狀況，讓她更堅定現在選擇分手是正確。