快訊

朱立倫發言人：國民黨與美中一起反對台獨 只是剛好而已

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男友堅持買完房才結婚！29歲女無力求助：等不了

聯合新聞網 / 綜合報導
一名29歲的女子和男友有共識生小孩，但是男友卻堅持要先買房才論及婚嫁，讓她很懊惱該怎麼辦。 圖／ingimage
一名29歲的女子和男友有共識生小孩，但是男友卻堅持要先買房才論及婚嫁，讓她很懊惱該怎麼辦。 圖／ingimage

情侶間從認識到結婚，中間會經過許多難關，能不能克服需要靠兩個人的努力。有一名剛滿29歲女子，和男友都有共識想要小孩，不過男友卻很堅持要先在北市買房才肯結婚，但女子今年被診斷出有巧克力囊腫，加上離高齡產婦越來越近，兩人卻都還談不攏，不知道該如何是好，引起網友熱議。

一名29歲的女網友在PTT女孩版發文，她表示跟男友在一起約一年多，年紀相同，是彼此初戀，感情穩定，會聊買房、育兒、結婚理念，男友也一樣想要孩子，但是卻堅定想先在北市買完房子才會談論結婚。

結果原po今年被診斷出有巧克力囊腫，雖然沒有即時性的危險，只需要定期追蹤，但是也讓她正視懷孕這件事，加上離高齡產婦越來越近，很害怕老了生不出小孩，但男友卻只是分享他同事開刀治療完巧克力囊腫還做試管嬰兒的經驗。

原po認為自己母胎單身28年，可以遇到這個對象不容易，但是還是忍不住想嚴正聲明，「等到你能買房想結婚時也許我就生不出來了」，想到就很無力，男友是工作穩定的工程師，也不會亂花錢，要有積蓄不難，但在台北市買房還是不容易，她不知道該享受當下，還是跟男友承諾一輩子的規劃。

此文一出也引起網友熱議，「妳內心可能要設個底線，畢竟女生的生育年齡是很現實的」、「妳可以主動確認他對結婚的意見，然後設停損」、「談了彼此會不開心就不說，妳會不會後悔？還是談了之後分手會比較後悔？選一個相對沒那麼後悔的方向做吧」、「過來人建議 ，要設停損點，你們兩個目前對結婚看起來沒共識，男生還有時間可以慢慢累積物質，妳如果不想等最後就是得分」。

兩性關係

延伸閱讀

男有什麼缺點在擇偶戰場「秒出局」？ 網統計3大地雷

男同事突請半天假發懺悔文tag小三 女方...還在上班

媽給4000元幫追女友！高中兒吐「6字」秒被放生 網笑：憑實力單身

女大生斜揹包包被嘲笑「太突出」網斥：性騷擾

相關新聞

男友迷課金刷爆卡屢勸無效 她分手後驚見夯劇《魷魚》神預言

男女朋友交往總有許多狀況須要磨合，其中金錢價值觀是否一致，也成為維繫感情的要件之一。一位女網友與男友交往7年，去年男友的刷卡費突然暴增，一查用途後，令她很想制止男友的行為，但又擔心兩人還沒結婚，自己「會不會管太多」，發文徵詢其他人意見。

女大生斜揹包包被嘲笑「太突出」網斥：性騷擾

輕巧的斜揹袋近年成為衣著配搭大熱，但女生使用時，肩帶會橫跨胸部中心，令身材變得突出。有就讀大學的女生於討論區發文，稱早前以一身輕便打扮加上斜揹袋回校上課，1名男同學見到即以其身材大聲「講笑」，令她在眾人面前非常尷尬，女生事後回想更懷疑對方的說話已構成性騷擾。網友看過發文也直斥涉事男同學毫不尊重，認為樓主應直接警告對方及表示不滿。

網爆銀行高層爸十年用同條毛巾 釣出台積電員工20年穿同條西裝褲

老一輩常常都會說「節儉是美德」，一件物件用到破舊也捨不得丟掉。有台灣女網民近日於討論區發文表示，她的爸爸自小很窮，雖然現時已是銀行高層，「但他還是節儉到讓人匪夷所思的地步」，一條浴巾用了10年仍不捨得掉，每天駕着車齡近30年的電單車上班，但爸爸卻很願意花錢在家庭聚餐及娛樂上，經常一餐4個人吃5000元新台幣以上，爸爸也覺得沒關係。

男同事突請半天假發懺悔文tag小三 女方...還在上班

辦公室戀情經常成為同事間茶餘飯後的話題，有網民就分享一樁奇案，指其公司早前驚爆一對各有家室的男女同事陷入婚外情，最離奇的是男方突然主動在facebook發文公開不倫關係，向老婆道歉之餘，甚至在帖文標註第三者，事件令辦公室的「花生指數」爆升之餘，更引來老闆震怒，最後2位主角落得賠錢即時離職的悲慘下場。

為什麼不能說孩子「很皮」？育兒專家分享原因

國外一名兒童發展專家莎莫（Kristyn Sommer）日前透露，自己從不在孩子搗蛋時說她「很皮」，並說這種強化孩子不良行為的說法無法有效管教孩子。

誰說為母就得則強？問心無愧就好！

妳對「為母則強」這句話有什麼感覺？五味雜陳……當姐妹問我時我腦海就跳出這四個字，「為母則強、為母則剛」，好像是個事實又好似有點無奈，好像感覺自豪又好似有些辛酸。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。