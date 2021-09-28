女大生斜揹包包被嘲笑「太突出」網斥：性騷擾

輕巧的斜揹袋近年成為衣著配搭大熱，但女生使用時，肩帶會橫跨胸部中心，令身材變得突出。有就讀大學的女生於討論區發文，稱早前以一身輕便打扮加上斜揹袋回校上課，1名男同學見到即以其身材大聲「講笑」，令她在眾人面前非常尷尬，女生事後回想更懷疑對方的說話已構成性騷擾。網友看過發文也直斥涉事男同學毫不尊重，認為樓主應直接警告對方及表示不滿。

「這位男同學，算不算性騷擾？」該名女生於Dcard討論區發文，指早前以輕便打扮回校上課，「普普通通T shirt牛仔褲加個斜揹袋就出門口」。沒料到當日在學校走廊遇到1名男同學，對方一見面即大聲叫她，並在遠處以其身材及打扮開玩笑，「超級大聲地對我叫一聲：『喂！斜揹有波喔！妳前面超有料！』」。

樓主指對方說話時非常大聲，不少同學聞言即向她望過去，令她非常尷尬，「我尷尬到好想死。」她事後直指，女生的身材及衣著打扮與他人無關，作為同學理應懂得說話的分寸，「其實女生上圍大是自己的事，穿什麼衣服揹什麼袋子都不關你的事，大家都大學生啦，做到尊重真的很難嗎」。

不少網友看過發文也直斥涉事男生無禮，質疑行為已屬性騷擾，「基本禮貌都不懂，不配做大學生」」。

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文章授權轉載自《香港01》