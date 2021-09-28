網爆銀行高層爸十年用同條毛巾 釣出台積電員工20年穿同條西裝褲

老一輩常常都會說「節儉是美德」，一件物件用到破舊也捨不得丟掉。有台灣女網民近日於討論區發文表示，她的爸爸自小很窮，雖然現時已是銀行高層，「但他還是節儉到讓人匪夷所思的地步」，一條浴巾用了10年仍不捨得掉，每天駕着車齡近30年的電單車上班，但爸爸卻很願意花錢在家庭聚餐及娛樂上，經常一餐4個人吃5000元新台幣以上，爸爸也覺得沒關係。

該名女網民於Dcard討論區以「爸爸節儉到一條浴巾用十年」為題發文，指出爸爸小時候住在三合院，3兄弟住在一間不到5坪的房間，那個年代沒有沐浴乳，肥皂還不是很常見，所以他們也不常洗澡，由於家境貧窮，玩具也是自己造。

她續說，爸爸現時已是一間銀行的高層，「但他還是節儉到讓人匪夷所思的地步」。她表示，雖然爸爸在這些方面很節儉，但卻很願意花錢在家庭聚餐及娛樂，如看電影，經常一餐4個人吃5000元新台幣以上，爸爸也覺得沒關係。她問其他網民，「是只有我家的爸爸這麼節儉嗎？」，又說自己沒遺傳到爸爸的節儉基因，她超愛亂買東西。

不少網友留言稱自己爸爸也是如此節儉，「我爸在台積電20年來都穿同一條西裝褲」、「我爸也是，襪子、內衣、內褲穿到都破洞了」，有人讚賞她的爸爸，指出「習慣而已，至少他沒有強迫家人們跟他一起節儉，我覺得他是願意對家人大方的好爸爸」、「感覺是心靈很富足的好爸爸」。有人則指出，「老一輩有時候用慣了的東西改不了，給他們新的好的他們反而不習慣」。

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文章授權轉載自《香港01》