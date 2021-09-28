男同事突請半天假發懺悔文tag小三 女方...還在上班

辦公室戀情經常成為同事間茶餘飯後的話題，有網民就分享一樁奇案，指其公司早前驚爆一對各有家室的男女同事陷入婚外情，最離奇的是男方突然主動在facebook發文公開不倫關係，向老婆道歉之餘，甚至在發文時標註第三者，事件令辦公室的「花生指數」爆升之餘，更引來老闆震怒，最後2位主角落得賠錢即時離職的悲慘下場。

facebook專頁「辦公室日報」刊登一篇讀者投稿，投稿者指公司1位男同事早前突然請了半天假，當日下午其fB突然出現1則公開帖文，內容大概提及自己跟另1位已婚女同事有外遇，「好對不起老婆，要公開向身邊的人道歉，仲話自己抵X死之類嘅說話」。而最癲狂的是，男同事竟在發文中直接標籤了跟他出軌的女同事，不到10分鐘，事件已傳遍整個辦公室。

老闆得知後立刻衝出房找該位男同事，並以粗口怒罵「搞啥呀？白痴嗎？快點刪除發文喔，不要玩了！」投稿者指出，2位出軌主角並非明星或公眾人物，但fb標註了自己任職的公司，「我也算是個大品牌，有心人要起底絕對不難」，而發文事件發生時，女主角仍身處公司，同事對她投以異樣目光，但又不敢走近她，場面超級尷尬。

女主角其後被老闆召喚入房，及後經簡單收拾後就離開，表示需請半日假，翌日男女都沒有回公司，據聞已一起賠錢辭職，但未知是否自願辭職，抑或被辭退。有知情同事事後爆料稱，發文是男主角被太太強迫貼出來，「好像如果不發文就會有更嚴重的後果，我估計元配有更多證據，若不發文就會上報連登道歉廣告，又或者會衝進辦公室大鬧」。

樓主的分享引起網民熱議，不少網友都相信老婆手上必定有大量的通姦證據，才逼得男主角這樣做，又指「玩太大」只會令身邊所有人都知道，「最傷的可能是女同事的老公，戴帽是件大事」。有網友亦笑稱，藉著這個故事教訓大家「偷食不好食同公司」，以及「寧得罪小人，莫得罪女人」。

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文章授權轉載自《香港01》