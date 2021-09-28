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媽給4000元幫追女友！高中兒吐「6字」秒被放生 網笑：憑實力單身

聯合新聞網 / 綜合報導
一名高中生約喜歡的對象出去，沒想到地點選在小7打傳說，女生馬上說要回家。 圖／pakutaso
一名高中生約喜歡的對象出去，沒想到地點選在小7打傳說，女生馬上說要回家。 圖／pakutaso

有些家長覺得青少年只要能同時兼顧課業、愛情，就不會干涉。近日有一名高中生鼓起勇氣約了暗戀的女生出門，媽媽知道後還贊助他4000元約會金，沒想到才出去一個多小時就苦著臉回來，原因是因為他約女生去小7打傳說對決(手遊)，所以馬上被女生放生，讓他跟嫂子聽完笑到肚子痛。

網友在臉書「爆怨2公社」發文表示，姪子目前17歲就讀高二，星期日約了他暗戀許久的女生出門，他媽媽知道後給他4000元約會金，想說這樣去哪裡錢都夠，沒想到約莫一個多小時，姪子苦著臉回家，他媽媽基於關心，問了他發生什麼事。

姪子說明，到了約定的地方，見到了暗戀的女生，對方問他要去哪裡玩，結果姪子回她，「去小7打傳說」，接著女生馬上表示要回家，結果根本還沒開始就秒散場了。

原po跟嫂子聽完笑到肚子痛，因為她們不懂手遊竟然會比暗戀許久的女生重要，而且約會竟然約女生去小7打傳說。最後姪子沒用到媽媽提供的4000元，全數還給媽媽。

網友看到也笑翻，「你姪子鋼鐵直男」、「我哥哥以前約同學去看電影，出門把錢包放在桌上，最後變成女生請他看電影」、「看開點，至少不用擔心出人命」、「憑實力單身」、「笑死，這就是打傳說變傳說級單身嗎」。

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