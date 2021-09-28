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為什麼不能說孩子「很皮」？育兒專家分享原因

聯合新聞網 / 綜合報導
育兒專家透露不能說孩子「很皮」的原因。圖／取自：ingimage（示意圖，非當事人）
育兒專家透露不能說孩子「很皮」的原因。圖／取自：ingimage（示意圖，非當事人）

國外一名兒童發展專家莎莫（Kristyn Sommer）日前透露，自己從不在孩子搗蛋時說她「很皮」，並說這種強化孩子不良行為的說法無法有效管教孩子。

莎莫解釋女兒做錯事時，不會罵女兒「很皮、很壞」，也不會告訴女兒她做的事讓她變成壞孩子，莎莫甚至很少叫女兒停下來，只有當女兒初次做出危險的事時，她會跟女兒一起討論「這是好的還是壞的決定」。

莎莫說：「如果她看起來很困惑，我會告訴她這是一個好的或壞的決定，並提供她做出更好決定的建議。」

莎莫舉例女兒若爬上桌子，她會問女兒：「這是好的還是壞的決定。」女兒會說不好，等到女兒爬下桌時，莎莫會大大鼓勵她，使用正增強（positive reinforcement）的方式引導女兒。

有網友提問：「如果孩子做錯事，但自認為不是壞事該怎麼做呢？」莎莫回答：「我會明白告知這是一件錯事，並在孩子第一次犯錯時就引導她，讓她了解該如何做決定。」

@drkristynsommer

Please ignore the fact that I’m pumping 😂 ##parenting ##toddlermom ##sleeptraining ##gentleparenting ##respectfulparenting ##toddler ##toddlertok ##academic

♬ original sound - DrKristynSommer

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