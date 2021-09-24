「我爸媽愛面子」男友要她考公職才見公婆 網一面倒勸快逃

時機歹歹，很多人將公職視為「鐵飯碗」，甚至不少人在擇偶條件上，也希望對方是公職，比較穩定有保障。有位女網友就遇到這種狀況，男友想帶她見父母，條件是希望她能先考個公職，目前她也乖乖補習準備考試，不少網友都勸她快分手，要愛自己不要為別人而活。

原po在靠北婆婆2.0臉書粉專發文，交往多時的男友終於想要帶她見父母。男友表示，「我爸媽喜歡未來媳婦的職業是說出來有面子的」，所以建議她報考公職補習班「才能過父母這關」。原po也很配合，正在補習準備公職考試，但同時她也狐疑，若沒考上公職，難道就無法踏進「男友家的門」？另外也質疑男友媽媽是家管，「她又是怎麼進這個門？」

po文一出，網友覺得女方太順從不妥，「妳一開始就討好他家人，未來就沒有自我，也是個被情緒勒索的對象」、「還沒結婚就這樣要求妳，結婚絕對只會讓妳更委屈，快放生媽寶吧」、「對方父母看不起妳也無關職業...男友把妳當成他的附屬品...整家價值觀跟道德觀都很奇怪」、「這麼勢利眼的一家，飯碗不好捧啊...醒醒啊」。

也有人認為交往雙方要互相尊重，「這肯定不是好門，我沒辦法這樣配合」、「什麼年代了...還有進門的觀念？男尊女卑」、「好奇男友是幹啥的？講出來有面子嗎？」、「男友媽喜歡公務員，鼓勵她活到老學到老，如果年齡符合報考資格，不妨考考看。不要把自己做不到的事情，拿來要求他人」。

有人鼓勵她分手，活出自我，「可以去考公職但是是為了自己不是為了他人，唯有自己變得更好才不會變被動，能更有主控權，加油！」、「趕快考上公職，然後甩了他吧！」、「如果對方這麼說，我大概會選擇分手，現在是職業要有面子，以後就會有更多跟面子有關的問題出現」。