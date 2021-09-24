她習慣假日睡到自然醒 母怒斥「會害妳婚姻失敗」

現代人工作生活忙碌，因此一到假日就會睡久一點來補眠，不過有一名女網友在《Dcard》發文抱怨被媽媽碎唸太晚起床，甚至還不客氣地說「妳這樣睡到中午，絕對會害妳婚姻失敗」，讓她不滿又無奈，因此想問問鄉民們「女生到底會不會因為睡到中午而影響婚姻？」

原PO寫道自己每到假日就會睡到自然醒，通常都是在上午11點半之後、下午3點前，她覺得假日睡到自然醒，雖然身體上不能補眠，但補的是她的好心情，「難得不會被時間追著跑，有種清閒的感覺」。只不過每次都會被媽媽罵，認為她這樣的行為很懶惰，生活又不規律，身體也不健康，人生一定樣樣都失敗。

原PO說媽媽的標準是早上9點後才起床就算晚起，雖然常常被唸，但她都左耳進、右耳出，除非媽媽講得太過分，才會偶爾拌拌嘴。日前中秋連假時，原PO照樣睡到自然醒，媽媽這次嚴肅地對她說「妳這樣睡到中午，絕對會害妳婚姻失敗」，讓她聽了很不以為然。

媽媽認為每個男生都希望一早醒來就發現家裡已經打掃乾淨，早餐也熱騰騰準備好了，「如果妳睡到中午，老公醒來只看到妳還睡，久了一定會離婚，萬一還有公婆，妳這樣會被人家說家教不好」。原PO回想以前曾和前男友假日同居過一年，但並沒有出現像媽媽說的那些問題，兩人一起睡到中午才起床，然後再一起去吃早午餐，家事就留到下午或晚上再處理，她不知道這樣是不是特例或是結婚前的假象。

大多數人都力挺原PO，「兩個人步調可以配合就好啊，這樣就離婚一定是公婆攪局」、「妳媽那番言論很明顯就是老舊思想啊，太傳統又不合理的妻子思維了吧，這些事情男生不會做嗎？」、「別想太多，我也是都睡到自然醒，一樣跟公婆老公相處的很好」、「假日不能睡到中午，絕對不交往，睡到中午就是爽啊」、「同樣都有在上班，為什麼女生就要早起服侍先生吃早餐？要吃不會自己去買嗎？」、「要輪班的職業怎辦？」