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不讓愛情被金錢支配，AA制是最佳解？

聯合新聞網 / Social Lab社群實驗室
情侶AA帶來雙方的自由，還是限制？ 圖片來源/unsplash
情侶AA帶來雙方的自由，還是限制？ 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤全台「情侶間費用分攤」話題近三個月的網路聲量，帶您了解近期網友對情侶間理財的熱議觀點。

常聽到談錢傷感情，每當遇到跟金錢有關的事，人們總會變得格外敏感與緊張。而談感情是生活的一部分，情侶對於彼此間金錢分攤的想法是相同或相左，或多或少考驗著雙方金錢觀的磨合與信任。當今社會也有越多情侶選擇「花費平分（俗稱AA制）」、到底網友對此的想法又如何呢？

情侶AA帶來雙方的自由，還是限制？

愛情和麵包從來都不是單選題，情侶要不要AA制，也常引起網友間的熱議討論，男女網友也各有正反兩派的想法與立場。

觀察近三個月內，網友對「情侶間費用分攤」話題的討論，從性別的角度來觀察，「支持AA制」的男性網友，認為不搶著買單「是一種尊重另一半的行為」，表示應尊重對方願意付出的意願，讓情侶雙方都能在這段感情中付出。部分男性網友更認為AA制底下的伴侶關係將會更平等與和諧，且主動提出AA制的女生，在他們的心目中也有機會大大加分。

而女性網友支持AA制的原因，多數也表達了認同「男女平等」的概念，且在此平等關係下，能感到更自在、沒有壓力，同時也是對自己經濟能力的一種肯定，對於彼此的信任感也油然而生。

情侶AA制話題網友正反熱議焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖
情侶AA制話題網友正反熱議焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖

另方面，「不支持AA制」的男女網友，皆表示硬性採AA制反而「是一種限制」，不少網友表示經濟條件較好的一方，應該有能力可以更主動付出，以免因雙方消費能力不同，造成某一方的經濟負擔。其中，不支持AA制的部分女性網友也提出，如「男生想主動買單，自己還跳出來說要AA，只會造成尷尬」等想法。

在每一段關係中，不一定有固定的相處模式，可以隨著不同的情況，去做適時的溝通和調整，而在一段關係中如何能坦承做自己，或許才是最舒心的相處方式。

觀看原文→ https://bit.ly/3u8HFEz

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

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