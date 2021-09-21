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買房拒跟公婆同樓不同層 網友給四字破解丈夫難題

聯合新聞網 / 綜合報導
願意與公婆住多近，似乎考倒很多已婚女性。圖為示意圖，圖片來源：Ingimage
願意與公婆住多近，似乎考倒很多已婚女性。圖為示意圖，圖片來源：Ingimage

一名女網友在「靠北婆婆」臉書社群上，以「買房會買跟公婆同戶不同層嗎？」為題，稱自己為了這問題與先生吵到快離婚，認為與公婆應該住得至少「有一點點距離」，生活起來比較自在，但卻被誤解為好像很討厭公婆，讓她上網問大家「難道我真的錯了嗎？」

此文一出，讓許多曾經為了與公婆「住多近」的問題，險些鬧翻的網友紛紛留言，有名女網友表示，「曾經建議先生在房價還沒這麼高時，在附近甚至同社區買個兩房給公婆，如果當下不想來住可以出租，至少如果以後需要照顧時可以就近，但他們就很堅持要就重買一間更大間、有雙主臥的住一起」，結果女網友不願意，「然後先生就說，如果同社區買兩房，也要『每天』去請安，從此我閉嘴，請你個大頭安！」讓她氣炸。

多數網友認為，就算公婆人再怎麼好，雙方互動也很不錯，也要保持一定的距離，才不會因為生活的細節造成衝突，「共同鄰居就會有很多是是非非，到時候日子會很難過」；也有人說，不要住一起的話，住隔壁也可以接受，這樣才不會因為住得遠就跑去住妳家。還有網友點出癥結點，重點在於若公婆有出錢幫買房，恐怕「難逃他們掌握決定權」。

但有人表示，「同樓不同戶，已經很好了」，也有人說，在他住的社區內就有不少長輩買房和子女住同一支電梯的大樓，主要多是和女兒，認為和另一半吵這個實在傷感情，覺得更深入討論互動模式和頻率會較好。也有網友認為：「搞不懂，爲什麼生女兒的人很早就要學著『放手』，生兒子的人都不懂放手也是一種『愛』」？但也有人認為：「現在的媳婦兒都好自私 ，有需要可利用時，住多近都不是問題；沒利用價值時最好滾遠點，連看都不看你ㄧ眼，很心寒」。

至於如何破解這個住的難題？有網友建議，或許可以跟另一半表示，基於「分散投資」的觀念，可買在附近，「避免同一棟樓有什麼天缺，結果兩戶都中」。有網友更直指，離多遠怎麼住都沒關係，「重點是鑰匙不能給就對了」。

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