夫妻在台北辛苦租屋婆婆也來住 婆家錢、房卻只給小姑們

一名女網友在「靠北婆婆」臉書社群上，以「孩子成績好，就沒資格分遺產？」為題，抱怨婆婆猛將現有資金借給小姑買房，到了晚年卻喊話要賣房跟獨子丈夫住，讓她在度過爭吵險些離婚的日子後，發文抱怨：「最乖最安靜的孩子永遠吃虧嗎？」

女網友表示，先生是家中獨子有三位姐姐，婆婆陸續將100萬元借給二女兒當首購頭期款，又將自己名下的房子給二女兒供作抵押買下第二間房。但她與先生即便已到50歲的年紀，仍在台北市繼續租屋。每回婆婆的老友勸說應給兒子資金買房時，婆婆總說「我沒錢」，並常誇兒子聽話從不頂嘴。

但惡夢隨之來襲，沒想到婆婆年老時，突然提出要搬來跟兒子住，自己名下的房子則給大女兒住的決定，讓還在租屋的原PO甚為驚訝。隨著兩年與婆婆同住的時間過去了，當初婆婆曾開出「賣房借錢買大房同住」的支票也隨之落空，只有夫妻倆不斷爭吵差點離婚是真的。

婆婆最後竟老實說，原來她一點都不想賣房，因為賣房，「子女就會不肖」。同住的婆婆還會偶爾冒出「租屋就好」的勸說語，只是一直對他們說不用那麼早買房，如此一來便沒必要跟他借錢。

原PO嘆，於今娘家及婆家的兄弟姊妹共八人，只有他們還在租屋，也坦言在台北市買房真是大不易。連之前娘家媽媽過世，同為姊妹的都說：「你的女兒們成績都這麼好，你應該不要分媽媽的遺產，他們以後一定很會賺錢，自己賺就行了！」孩子成績好，真的就沒資格分遺產？這到底是什麼道理？

原PO也稱，如今與婆婆已完全不往來，先生也慢慢脫離豬隊友的行列了。她稱在沒有婆家人的干擾，生活真是幸福快樂。認為「十多年來先生好像人偶一樣，被婆家操控，常說他身不由己，現在回想，真是可怕」。

網友對此議論紛紛，有人對原PO居然可以忍十年覺得真不容易，有人說，先生之所以選擇擺脫婆家，是因為先生也即將年老，選擇會一起走下去的老伴才是正解；有網友對他們脫離苦海給予祝福：「版媽辛苦了，祝福你們過得越來越好，幸福美滿」。