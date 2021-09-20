台大女批男友上「中字輩」大學沒出息 網怒：有夠傲慢

末代大學指考於8月31日放榜，錄取率97.98%創歷年新高，只有700人落榜為史上最少。近日有一名女網友抱怨，男友當初學測只錄取「中字輩」大學，卻不願再考指考，只因「害怕會落榜」，事後上台大的她覺得男友讓她感到很丟臉、不上進，甚至想和對方分手，引起不少網友討論。

一名女網友在Dcard「感情版」發文，她和男友都是某縣市第一志願的高中，彼此是在社團認識的，她和男友學測都失常，男友錄取「中字輩」大學，她勸男友考指考，但男友卻表示，「國立大學已經很好了」，不想冒著失敗的風險，並認為原po落榜要拖自己下水，因此學測放榜後，兩人就一直冷戰。

直到指考放榜，原po成功率取台大，她才想起這件事，認為男友明明能上第一志願，無法理解對方為何害怕會落榜，並表示「中字輩」大學在她眼裡，一直是社區高中在讀的，她感到很丟臉，認為男友不上進，甚至有想分手的念頭。最後原po解釋，不是責備男友，只是希望對方更好，都努力2年半了，結果分數不盡理想，「為什麼不再多拚3個月？」。

網友紛紛怒批原po，「有夠傲慢，妳愛情考試0分，男友可憐，配妳也顯得沒價值」、「妳覺得男友不上進跟他分手是妳的事，但妳一致性的攻擊其他學校就讓人很想嘴你」、「哇，抱歉我們讓妳丟臉了，妳確實不用屈就於誰，就好好待在台大，當妳的勢利眼資優生吧」、「希望以後讓我們見識一下，妳會多有出息」、「他會遇到比妳更好的」、「妳要考指考自己考啊，別人的人生是他要自己負責的，什麼時候輪得到妳來決定了」、「讀台大跟有沒有上進心是兩件事情，學歷與人品、性格也不完全對等，只能說妳可憐啊！眼界如此的狹隘」、「讀台大很厲害，但還是一句話，如果妳是讀冷門，妳跟本沒資格嘴中字的」。

不過，有網友和原po的想法一致，「說認真的，我覺得妳的想法沒錯，連考大學這麼重要的事都要當軟蛋，那這種男友以後只會更軟而已」、「呃…原po的想法蠻合理的耶，我覺得也不是歧視，然後成績不好就是事實，就像不會畫畫、跑步很慢、記憶力很差都是一種事實，會覺得被歧視到底是別人自視甚高，還是自己自卑呢，可以想一想」、「那些把出社會靠的不只是學歷掛嘴邊的，先看看自己不念書是自己懶得念，還是把時間花在有意義的事情上面吧，不要整天沒事做學歷也不好，卻一直說學歷沒用欸」。

有網友則建議，不用把學歷當作上進心的標準，「說不定妳畢業之後還是會去考公務員或是國營企業，跟他同個單位耶...幹嘛這麼看不起曾經的愛人呢...學歷沒有那麼重要，我們要相信愛可以超越一切！」、「上進對我來說的定義是知道自己要什麼、喜歡什麼、人生想做什麼，然後認真努力的把它做好，興趣也可以發展成事業呀」、「學歷只是一個出社會起點的門檻，再來就是經歷，無論好不好都是自己選擇的，不是每個人都很喜歡讀書，真正輸贏是在出社會之後，做事的效率、方法、態度及對人的應變，總結就是能力」、「我是覺得妳所認為的上進＝考更好大學是比較有爭議的，不能用妳的標準去要求妳的伴侶」。