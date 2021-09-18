三姊妹婚後都沒生小孩 她指不後悔：不想破壞現有生活

本站曾報導過《婚後痛苦「3對夫妻決議離婚」 工程師、公務員直喊：天天吵架》，對此便有網友回文分享，自己家是三姐妹，三個的家庭年收跟原文章的家庭差不多，但不同的是，他們三姐妹都沒有考慮要生小孩，便有感而發表示「現在這個環境買房生小孩壓力真的太大了，沒有決心不夠熱愛，還是不要貿然生子，到時候沒教養好對孩子而言才是缺憾」。

回文的原PO在Dcard上以「沒生孩子差很多啊」為題表示，自己和老公結婚四年都是藥師，總年收大約160萬，房子也買了1000萬左右，平常家事就是分半，養了兩隻貓狗，疫情前常飛去日本追星、溫泉滑雪之旅，經濟壓力相對於學生時期比較不重了，便完全不想讓生小孩破壞這種愜意。

第二對則是家中的二姐，大學一畢業就嫁給交往六年男友，跟男方一起開小吃店，即使再忙再累，每年都還是會休兩周出國放鬆，前年買的房房貸也是1200萬。但近期因為疫情影響，原本年收都有到快200萬，但前幾個月真的很危險，還好現在生意有稍微回來，他們就慶幸自己沒有生小孩，不然真的承擔不起這種風險。

第三對則是家中的大姐，從社工轉跳當舞蹈老師，年薪大概50萬，姐夫則是陶藝藝術家，年薪大概40萬，雖然兩人做的都不算薪高的產業，也還沒買房，但都很熱愛自己工作，也很享受這種投身熱愛事物的生活，便認為他們自己不適合生養孩子，而是想一輩子投入熱愛的事業。

「很多人覺得沒生小孩會有缺憾，老了沒人照顧，沒人陪伴，中年空虛啊」原PO感嘆，現在這個環境買房生小孩壓力真的太大了，如果沒有決心，或是不夠熱愛，若是貿然生子，沒有給他好的教養，才是對孩子最大的缺憾，便想藉此呼籲「大家不要覺得生小孩是必須，從生活中找到樂趣目標意義更重要，不一定要是小孩」。

此文一出，便引起兩派網友紛紛表達自己的意見，「不生小孩+1 我的原因多一個，這個地球越來越不適合人類居住了，我不想要我的小孩以後在惡劣的氣候環境下怨恨我當初幹嘛把他生出來⋯我祖宗的血脈流到我這裡就夠了，開心自由的活完這輩子就好，人生很有趣但如果有倒退鍵我會去叫我媽不要生下我==生命太沈重了」、「沒錢真的不要生小孩，吵都吵不完了」。

但也有網友認為，「但我喜歡小孩我就是想生，我是覺得大家過的好就好，喔喔啊當然沒有錢不要生哈哈哈哈」、「有孩子真的棒，不要看網上有些廢文嚇到」、「我還是會生欸 （不過因為我跟我老公家境都不錯沒擔心過經濟方面的問題）我目前的想法是，我很愛很愛我老公，彼此都希望能有我們的孩子，然後一起撫養他長大，很期待這個過程」。