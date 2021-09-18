婚後痛苦「3對夫妻決議離婚」 工程師、公務員直喊：天天吵架

據內政部統計，台灣的離婚率是全亞洲之冠，對此便有一名網友透露，自己身邊的3名好友原本都已經結婚數年，也都有生小孩，男方的工作也分別是年薪百萬工程師、餐廳老闆與鐵飯碗公務員，但近期卻都開始鬧離婚，讓他不禁感嘆「難怪現在年輕人很多都不想結婚！」

原PO在Dcard以「貧賤夫妻百事哀⋯身邊實例分享」為題表示，這次台灣的新冠疫情自5月爆發，而自己的朋友圈中陸續有三對夫妻婚姻觸礁，讓他無奈道「三個以前都是我的好朋友，幾年前他們結婚、度蜜月，那些打卡拍照動態，令我非常之羨慕...沒想到才幾年...哀。」

他說明，第一對老公是33歲年薪140萬的竹科工程師，老婆是全職家庭主婦，兩人育有2名小孩，但因為男方每天工作狂加班，回到家時都累的像條狗了，卻應付還要兩個小鬼，便覺得老婆不體諒他賺錢的辛苦，每月消費更是驚人，堅持要給孩子最好的，再加上還有約1400萬的房貸，讓男方覺得壓力很大，夫妻倆吵到要鬧離婚。

而第二對的夫妻則是一起開了一間餐廳，目前育有1個孩子，但因為疫情關係，收入大幅降低，以至於現在連店面租金都要繳不出來，房貸也是1000多萬元，這樣的經濟壓力下，讓他們最近這幾個月天天吵架，甚至已準備好離婚書面，等著對方簽字了。

第三對老公是年薪60萬的公務員，老婆是年薪約35至40萬的服務業，至今已經結婚5年，育有2個孩子，一家四口目前還是租屋，尚未買房。「以我們兩個薪水扣完稅，幾乎要不吃不喝將近20年。」男方心酸感慨，目前所住的地段房價要1200萬，而目前薪水來看根本難以買房，最近也因為經濟問題而鬧口角，讓男方不禁無奈「為何會把人生走到這一步...這麼痛苦。」

「錢真的是最重要的，錢不是萬能，但沒有錢萬萬不能」原PO聽完這三對夫妻的故事後感嘆，若是結婚找到不好的對象，真的是在慢性自殺，再加上結婚後還需要配合對方的生活模式和個性，讓他無奈道「已經親眼看到身邊周遭朋友圈，因為錢現在正上演離婚大作戰的，真的是不勝唏噓⋯」

此文一出，便有不少網友提出不同的看法，紛紛表示「他們要認清事實啊，錢不夠多就不要生，不然小孩就變成一個問題，畢竟錢很難變多，但要不要生小孩是自己可以決定的，不是嗎」、「覺得這不是『結婚』造成的，因為原PO說難怪現在年輕人很多都不想結婚，但其實還是跟人的價值觀有關，量入為出，小孩也是出」、「除了受疫情影響的那對以外，另外兩對根本不貧啊，只是沒做好金錢規劃、跟生育計畫吧，生小孩、買房子前都不規劃未來花費跟生活品質嗎」。