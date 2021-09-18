女友手機藏與他人性愛照辯「酒醉認錯人」 男查真相決心分手

被「戴綠帽」真的很難原諒！有男網友於討論區發文表示，他近日與交往不到半年的女友上床後，意外從她的手機發現她與其他男生的性愛照片，女友其後哭着向他道歉說只是一時喝醉不小心把別人當成他。男不知道如何面對這段關係，最後決定分手。

該名網友於Dcard討論區以「我的女友跟別人上床了」為題發文，表示與交往不到半年的女友是遠距離戀愛關係，每次相聚都一定會在外面過夜，近日他首次與女友「開房」，上床後女友睡着了。在睡着前，女友請他幫忙填公司的問卷，結果他打開女友手機的相冊時，意外發現她與其他男生的性愛照片。

他立即叫醒女友，女友哭着向他道歉，「說只是一時喝醉不小心把別人當成我」，原PO發文問其他網友「這是有可能的嗎？」，並表示自己真的不知道如何再面對這段關係。

有網友直言「不小心當成你還能拍照收藏喔？這什麼邏輯」、「認錯人的理由滿瞎，說謊不打草稿耶」、「分手啊，才剛在一起而已」、「不誠實，平常都有在約吧」。

原PO其後更新文章說，與女友上床的男生告訴他，女友不只一次與他人上床，所以他選擇放手，他希望女友可以找到對的人，而他也該振作去面對和提升自己。

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文章授權轉載自《香港01》