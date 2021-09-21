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丈夫不回家她拿出外遇鐵證 反被婆婆責難「是妳的錯」

聯合新聞網 / 綜合報導
一位日本太太抓包老公外遇的鐵證，沒想到婆婆袒護自己兒子，反而指責太太的不是。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本太太抓包老公外遇的鐵證，沒想到婆婆袒護自己兒子，反而指責太太的不是。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

感情事最怕另一半劈腿，而要是自己受到委屈，卻還無處可以申冤，內心的鬱悶自然是雪上加霜。最近日本媒體，就報導了一則這樣的外遇案件。

根據日本媒體「All About」報導，一位40歲的太太冴美（化名），與丈夫結婚11年，並生了兩位孩子。有一陣子，冴美發現丈夫回家時間越來越晚。某天甚至丈夫事前沒有告知，就直接在外頭過夜。冴美向丈夫詢問，對方則稱喝酒時突然有個同事倒下，為了幫忙送醫，所以才會沒有回家。

然而，之後丈夫晚歸、外宿的情況卻持續發生。冴美於是追問該同事的名字，丈夫則含糊帶過。過了不久，冴美從丈夫的衣物中翻出不認識的女性耳環，雖然質問了丈夫，但對方還是矢口否認外遇一事。不過因為這個意外，丈夫暫時安分了一陣子，冴美也打算就此收手。

不料過了幾個月，丈夫宣稱要到關西出差。結果就在出差期間，冴美的妹妹傳來通知，表示她在關東的橫濱看見冴美的丈夫，而且還帶著不知名的女性一起。冴美妹妹還傳來兩人在咖啡館親密的照片，成了丈夫外遇的鐵證。

然而，冴美雖然與丈夫，還有公公婆婆當面對質。結果婆婆反而指責要顧小孩的冴美沒辦法滿足丈夫，才會讓他起了外遇之心。這話徹底激怒冴美，雙方爆發激烈爭吵，冴美於是決定和丈夫分居，自己帶小孩生活，也一度考慮要和丈夫離婚。

日後，丈夫平常都住在老家，週末時才會來探望冴美和小孩，有時也會直接借住在這裡。諷刺的是，丈夫這樣訪家的頻率，正和分居前外遇時期差不多。然而儘管要一人兼顧工作與家庭，但冴美至今還是認為，現在分居的狀態下，比過去要好太多了。

外遇 日本

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