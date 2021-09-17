工程師的女友不好當？ 她曝真相：這5點想清楚

情侶交往初期常常黏著彼此，愛得難分難捨，希望能隨時有對方陪在身旁，不過容易因為工作因素、生活習慣等問題，產生衝突與爭執。尤其是另一半忙碌時，感情可能會不穩定，日前就有一名網友表示「身為工程師的女友，真的要絕對獨立」，因為對方會很忙碌。

一名網友在Dcard表示，當工程師的女友真的要絕對獨立，因為對方的工作很忙碌，剛開始談戀愛時，可能會空出一下時間陪女友，但其實平常一下班就倒頭大睡、玩遊戲放空。交往久了，如果沒有體諒對方，就會讓工程師們感到壓力。接著，她表示，「可能有很多人會說工程師環境單純、老實、薪資高」，但還是會有渣男，與其說老實不如說是務實，大部分不是很浪漫，會給實際的愛，高薪也是用肝換來的。

她也給那些想跟工程師交往的女性們5項建議：

1.你能接受交往後回到他實際生活的巨大改變嗎？ 2.你能承受兩個人比一個人還孤單的感情生活嗎？ 3.你有辦法絕對獨立，而不是過度依賴容易鬧脾氣嗎？ 4.你有辦法真的體諒而不是忍受嗎？ 5.你能接受不浪漫但是務實的愛嗎？

底下有不少工程師女友回應「很有同感，也是遠距離的工程師女友，沒有不愛，但看到近期之內不太可能結束的遠距離，又很忙工時很長，在想要不要分手」、「我懂妳的感受常常也會覺得很孤獨」、「跟工程師交往真的會直接成長為成熟的女人」。