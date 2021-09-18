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戒不掉對你的依賴 分手後還能不能做朋友？

聯合新聞網 / Social Lab社群實驗室
分手之後，還能換一種方式繼續嗎？ 圖片來源/unsplash
分手之後，還能換一種方式繼續嗎？ 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤全台網友對「分手後還能做朋友嗎」相關話題近三個月的網路討論狀況，帶您了解網友認為「可以」與「不可以」的熱議愛情觀點。

「想回到過去，試著讓故事繼續，至少不再讓妳離我而去」周杰倫的《回到過去》，唱出戀人分開以後，後悔又糾結的心情。那些為了愛情快樂過、痛苦過，或是聽說過這些愛情故事的網友，面對感情之後的「分手」，內心的糾結與想法又是什麼呢？是應該好好放手，還是將愛情昇華成友情、換成一種方式陪伴？

分手之後，還能換一種方式繼續嗎？

周興哲唱了一句「以後別做朋友，朋友不能牽手」，但陳奕迅則唱說「看看你最近改變，不再去說從前，只是寒喧，只是說一句好久不見」，兩首歌的歌詞分別闡述了兩種不同的愛情觀點和分手後的態度。究竟分手之後能不能再做朋友？

分手後還能做朋友嗎？網友輿情討論文本。 Social Lab社群實驗室/製圖
分手後還能做朋友嗎？網友輿情討論文本。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀測近三個月內網友的討論狀況，發現認為「可以繼續當朋友」的網友，多數表示「另一種陪伴」是可以做到的，分手不一定需要從此消失在對方的生命中，有的人說「成為彼此的家人，很多事情不用說彼此都了然於心」或是「分手是因為對未來的想法不一、價值觀不同等等」，如果以朋友的角度更能給予對方陪伴，換一種方式去愛對方，何嘗不是另一種美好的結局。

但另方面，認為「不可以繼續當朋友」的人，則表示「深陷痛苦」是分手後藕斷絲連，還試圖回到朋友關係的代價，最終也只會徒增雙方的感情糾葛與掙扎，把痛苦的回憶不停的延長，因此有網友也發文分享「剛分手時我是直接封鎖對方，等到我不再因為他而受到情緒牽制時我才解封，對我來說這樣也算是放過自己，才不會一直讓自己陷在痛苦情緒中」，斬斷過去給自己一個重新開始的機會，不聯絡是給予對方最後的祝福，這也是一種愛自己的方式吧！

不論他們總結出什麼樣的結論，想必背後都有一段刻苦銘心的故事，和深埋在心底的記憶，因為每個人的愛情模樣都不同，或許得等嘗試過後才能明白箇中的酸甜苦辣吧。

觀看原文→ https://bit.ly/2VMn8Jd

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

分手 愛情

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