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盡心顧夫直到最後一刻 她拿25萬辦葬禮卻被繼子控「私吞財產」

聯合新聞網 / 綜合報導
遺產的爭奪，往往演變成家庭失和的事件。圖片來源／ingimage
遺產的爭奪，往往演變成家庭失和的事件。圖片來源／ingimage

遺產分配問題，往往容易造成家庭紛爭。特別是家族組成有些複雜時，更是難以妥善處理。最近在日本，就發生一起爭奪遺產而起的衝突。

根據日本媒體「幻冬舍GOLD ONLINE」報導，一位名為北野的家庭主婦，40歲時嫁給她的老公。她的老公前妻生了二女一男後就不幸去世，因此是再婚。北野雖然是後母，不過跟這些孩子們處得都不錯。轉眼間過了三十幾年，就在日前，北野先生染上重病，經過好幾次手術跟治療後，仍然宣告不治。

在治療的過程中，都是由北野在照顧老公，因此當醫生表示情況危急，要北野盡快處理好後事時，北野就從老公的帳戶裡撥了一部分資金，作為舉行葬禮的預備款。沒想到這件事引發兒子的不滿，認為都沒有跟他們商量過，就私自動用了父親的財產，甚至還在家族聚會時大吵起來。

兒子認為，北野只是個後母，財產全都是父親及生母打拚下來的，不應該分給北野。北野則認為自己為照顧老公盡心盡力，況且葬禮費方面，她也不過只挪用了不到100萬日圓（約相當於新台幣25萬2448元）而已，絕對沒有私吞財產的企圖。

雙方在找尋律師調解後，律師認為北野的行為並無不妥，且她本來就有繼承財產的權利，最後依法安排好財產分配，才讓事情告一段落。但本來和樂融融的一家人，卻因為爭奪財產，因此出現了難以平復的裂痕。

日本 遺產

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