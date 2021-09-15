你一槍爆裂埋葬我的愛戀！情人分手最傷人的十句話
和平分手很難，傷人比較簡單
情侶間難免會吵架，如果真的相處不來就會想要分手。比起和平分手，更多人選擇用最激進的方式分開，打算老死不相往來，還為了不讓對方好受，不惜說重話來中傷對方，有的人則沒有意識到短短一句話的殺傷力有多強，導致前任一輩子活在陰影裡。
今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查，深受網友們熱議的「情人分手時說過最傷人的話」有哪些，是不是也讓你心有戚戚焉呢？
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No.10 你太窮了、不夠有錢
因為不夠有錢而被分手是很傷人，但事實上卻很現實，「錢不是萬能，但沒有錢就萬萬不能」啊。情侶間光有愛是不夠的，生活中大小事如果都要為錢煩惱，那感情是會被消磨掉的，更別說情人節、紀念日，甚至平時，都沒辦法心血來潮地給對方製造驚喜，經濟能力也被現代人列為擇偶條件或是加分條件之一。
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No.9 跟你做一點都不舒服
「跟你做一點都不舒服」聽到這句話真的是欲哭無淚，人家說「床頭吵床尾和」不是沒有道理的，情侶間情感交流當然重要，但性趣契合也很重要，不僅可以增進感情，還能做為生活中的潤滑劑。如果是個性不合還可以改，但如果是因為性趣不合被分手，還真令人傻眼啊！
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No.8 你太胖了讓我很丟臉
很多情侶交往很容易一起幸福肥，但有些人卻對另一伴的身材要求很高，一發現變胖了就開始嫌棄對方，認為伴侶太胖帶不出門、會讓自己很丟臉，更以此為理由要分手。這樣的言論在網上也引起網友熱烈討論「做你自己，自然有人喜歡真實的你」、「是我就甩了他XD」。
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No.7 你太黏了我不喜歡
情侶間熱戀期總會想要無時無刻待在對方身邊，凡事都依賴著對方、以他為中心，彷彿他就是你的全世界，但在無形中會變成對方的一大壓力。雖然剛熱戀的時候，不管做什麼都覺得很可愛，久了之後覺得很緊迫盯人，沒有自己的空間讓人喘不過氣。有網友分享自己也有相同的經驗，並給予建議「試試看溝通吧，真的無法接受就只能分手了」。
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No.6 我們還是當朋友比較好
很多情侶可能因為個性不合、價值觀不同，不想再跟對方在一起了，但又不想完全失去彼此，協議還是退回朋友關係，對彼此都好。但就像周興哲的「以後別做朋友」，唱得撕心裂肺，分手後還怎麼當朋友啊？「我們還是當朋友比較好」只是不想當壞人，把分手說的委婉而已。
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No.5 你太不上進，我看不到我們的未來
情侶間最理想的關係，就是能相互學習、一同成長，跟他在一起的你，是變得更正向積極還是變得消極懶散了呢？如果今天有一方總是努力充實自己、想擁有更好的未來，但另一方卻一直原地踏步、覺得維持現狀就很好，甚至是不求上進、過一天是一天，漸漸兩人的差距就會越來越大，最終也只能走向分手了。
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No.4 你能不能成熟點
兩人剛認識的時候，可能因為喜歡他的幼稚，覺得很有趣而跟對方在一起，但感情不能只是有趣就好，遇到重要事情需要討論時，總會希望對方能夠成熟點，兩人一起面對、承擔，不然就很像是在跟小孩子交往，還得時不時都要照顧他，只會讓人覺得疲累，當年喜歡他的原因卻成了今日分手的理由。
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No.3 和你相處我壓力很大
情侶間相處難免會用自己的標準來要求對方，或是不斷地追問對方行蹤、交友狀況，不准做這個、不准做那個，不停想要控制對方，這些行為都可能換來一句「跟你相處我壓力很大」。這句話雖然很傷人，但我們也應該審慎思考是不是把對方逼太緊、該給對方多點空間了。
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No.2 我沒感覺、不愛了
情侶在一起久了進入穩定期，本來就會趨於平淡，但當另一伴對你說「我沒感覺、不愛了」，會讓人覺得不知所措，不是前陣子還好好的嗎？怎麼突然就這樣？而且會到這一刻才發現，一直都還對對方熱愛的你，對方竟然已經對你沒感覺了，甚至不知道自己能做些什麼。
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No.1 我愛上別人了
獲得壓倒性的第一名的就是「愛上別人」，這句話真的是超級傷人，不只不愛了，還把美好都送人，聽到這句話就好像整個世界都要崩塌了一樣，好像你們過去所有的曾經對他來說都已不再重要，你也不再是他的唯一，說好的永遠在一起都是騙人的，還一點挽回的機會都沒有，因為他的愛已經給了其他人。
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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】
分析說明：
本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年9月13日至2021年9月12日，共一年。
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『情人分手最傷人的話』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。
本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。
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