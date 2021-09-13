自大男「嫌女友28k薪水太少」想分手 網怒：都是辛苦錢

不少情侶會因為金錢觀或價值觀而有爭吵，對此便有一名男網友分享，自己的女友月薪只有28K，而自己雖然每個月都亂花錢還能存十幾萬，在短短三個月內存了超過30幾萬元，便讓他動了想分手的念頭。

原PO臉書社團「爆廢公社二館」上貼文分享，自己和女友的收入實在相差太多，讓他不知道該如何是好。他分享道，女友是做行政職的工作，一個月薪水只有28K，還會不時向他抱怨工作上的不順心，讓原PO實在覺得很吵。

「是不是該分手了？」原PO貼出網銀帳戶擷圖自信表示，即使每個月瘋狂亂消費，但自6月至8月間，他還是可以存超過30萬元，這讓他覺得兩人差距很遠，便想要提分手。

此文一出，就有許多網友紛紛為原PO的女友講話，「她也是辛苦賺錢，不然你分她花啊」、「存款有1000萬元再來囂張並放生她吧」、「（月存）十幾萬有什麼了不起的，多的是賺得更多的人」、「有錢會計較這些？低調不是很好嗎」、「錢就跟內褲一樣，每個人都有，但不一定要翻出來給人家看」。

更有許多網友質疑此貼文故事的真實性，「不要再幻想了，單身狗」、「我覺得你有幻想症」、「幻想有女友？這種的怎可能有女的看上你」、「發文的圖片哪下載的」、「這圖花了多久時間構製的」。