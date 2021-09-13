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婚後才驚覺老公全家「恐怖衛生習慣」人妻崩潰：我要先跑了

聯合新聞網 / 綜合報導
有一名人妻指出，婚後和老公家人住一起，沒想到卻發現了「老公一家共用同一條浴巾」，而且還有其他種種的「恐怖衛生習慣」，大家都不足以為奇，讓她超級震驚。 示意圖／pixabay
有一名人妻指出，婚後和老公家人住一起，沒想到卻發現了「老公一家共用同一條浴巾」，而且還有其他種種的「恐怖衛生習慣」，大家都不足以為奇，讓她超級震驚。 示意圖／pixabay

結婚後如果不是夫妻倆同住，而是和另一半家庭住一起的話，因為生活習慣不同，可能需要經過一長段時間的磨合，有一名人妻指出，婚後和老公家人住一起，沒想到卻發現了「老公一家共用同一條浴巾」，而且還有其他種種的「恐怖衛生習慣」，大家都不足以為奇，讓她超級震驚，直呼兩個禮拜相處下來「實在不行，我要先跑了」。

一名人妻在「Dcard」發文，她表示結婚之後就搬到老公家住了，第一天要洗澡拿出新浴巾的時候，婆婆剛好出現，跟她說不用再拿新浴巾，她以為是婆婆打算準備，於是就答應了；結果進浴室前，婆婆拿了一條濕的浴巾給她，她覺得用過太噁心，就把濕浴巾放到髒衣籃，結果被婆婆阻止。

婆婆表示「等下妳小叔小姑公公都還要用，大家一起用完再拿去洗，剛好一天洗一條」，原PO聽完震驚不已，以為自己聽錯，於是回房間又再次問老公，老公也一臉理所當然，還覺得她大驚小怪，並跟她說「我們全家一直是一起用同一條浴巾的 ，最後用完的再拿去丟洗衣機，跟衣服一起洗」，老公認為大家都洗乾淨了，濕濕的也只是水。

事後原PO又繼續觀察，發現家裡成員公公、老公他哥、老公他弟、老公他妹，真的都是共用一條浴巾，上一個洗完就會放在浴室外給下一個人使用，甚至還發現有人會拿那條浴巾擦臉擦手，小姑吃完烤鴨後手油油的也拿那條浴巾擦，小叔也會拿來擦食物。

原PO又問老公，還有什麼東西是大家共用的，老公則說「很多呀…漱口杯、牙膏、沐浴乳、洗髮乳、搓澡巾、肥皂」，老公也透露，家裡有月亮杯，也是婆婆和小姑共用，刮鬍刀也是男生刮鬍子，女生刮腋毛腳毛，幾天後，原PO又看見小姑拿吃飯的鍋子，煮沸水後消毒使用過的月亮杯，種種「刷新三觀」的觀念讓她再也受不了，兩個禮拜相處下來，她直呼「我實在不行，我要先跑了」。

原PO最後也呼籲大家，一定要先問另一半家裡共用物品問題，就算跟對方同居過也不能相信，因為自己就是被老公的好行為舉止騙了，「再見了婆家，謝謝你們這二個禮拜的招待，我怕再遇到更多驚喜，決定先跑了」，最後老公猶豫之下，也和她一起回娘家住了。

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