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軍人男友「有陰影」交往1個月提分手 網傻眼：海軍都單身？

聯合新聞網 / 綜合報導
網友被海軍男友提分手。示意圖／聯合報系資料照片
網友被海軍男友提分手。示意圖／聯合報系資料照片

軍人職業相當辛苦，常需與家人朋友分開很長的時間，與情人之間的感情也很難維繫。有網友表示，她與海軍男友交往一個月，男友卻聲稱「對遠距離有陰影」而提出分手。其他網友則認為她男友只是找藉口，說不定早就有其他對象了，或只是下船期間找人發洩生理需求，直呼「所以當海軍都單身？幹話！」

有網友在PTT發文表示，她今年33歲，她的男友是海軍，38歲，任務就是出海巡防，剛好目前船艦停靠在她所在城市的港口，因此兩人休假就能立刻見面，也可以經常透過訊息聯絡。

不過未來若男友出海，至少會一個星期手機沒有訊號、無法聯絡，船艦靠港也不一定在同一個港口，且臨時接到任務也需要馬上出海，可能會2、3個月就無法見面，男友估計下次能見面的時間應該是12月。

這幾天男友突然告訴她，因為兩人相處的時間太少，天天想念但又不能見面，其實很辛苦，更不想耗到最後又是因為遠距離分開，坦言「有陰影」，只要還繼續當海軍，那就暫時不談感情，不希望女方跟著他受苦，因此提出分手。

該網友說，她打電話挽留男友，但男友心意已決，聲稱自己對感情沒有信心，對象是誰都一樣，他對談感情很有壓力，「有陰影過不去那個坎」，無論她說什麼，男友都聽不進去，堅持要兩人分手。

其他網友對於男方說詞不太能理解，留言「愛你不想耽誤你？不換工作下一任還不是一樣情況，下一個女友比較不愛可以耽誤嗎？」、「你被綠了」、「應該是外面的那位先懷孕了」、「跟船上女士官相處更久」、「他覺得什麼都給不了另一半，他是打算單身一輩子嗎？」

不過也有許多網友認為，跟海軍談戀愛確實會非常辛苦，留言「我是軍眷，等有小孩的時候，妳真的會比現在更痛苦，因為你只能一個人顧小孩，有後援的話還好，沒有妳只會無限的孤單，再來一次我死都不要」、「軍人的另一半真的要自立自強，沒辦法你就放了吧」。

還有人說「你的確需要好好想想啊，這是你要的往後的人生嗎？有老公跟沒有一樣，有小孩要自己養，他只能是個拿錢回家的工具人而已，你脆弱的時候他在海上，你生的時候他在海上，小孩一個發高燒、一個還太小不能托嬰的時候他在海上，等他退休了，你已經不再需要他了」。

海軍 分手 單身 軍人 PTT

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