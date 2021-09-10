快訊

埃及爸2親屬疑近期感染 追Ct值「不排除改判本土案例」

一眼能看穿颱風眼！鄭明典認證：璨樹到達巔峰強度

1天200元！她PO出給另一半每個月零用錢分配 網見狀傻了

聯合新聞網 / 綜合報導
有不少夫妻都會由其中一人來掌控家中的經濟大權。 圖／ingimage
有不少夫妻都會由其中一人來掌控家中的經濟大權。 圖／ingimage

每個家庭理財的方式都不同，有夫妻倆會各管各的財務，也有人會交由另一半來掌控，一名女網友在臉書「爆廢公社二館」分享家裡的理財模式，她貼出一張照片，一個收納袋上面有31個格子，分別代表一個月31天，上面放了每天要給老公的零用錢，通通都是200元，讓不少人看了都驚呆，也引起眾人的討論。

從原PO貼出的照片看到，每一格格子裡的鈔票上都用筆寫上1到31的數字，分別代表一個月的天數，她說這是老公一天200元的零用錢，而且不包含油錢、菸錢、三餐飯菜錢在內，不過她也透露雖然一天200元看起來很少，但老公身上還有一張破萬的預備金提款卡+信用卡，所以不擔心沒錢可用。

貼文引起不小的爭議，「他真的開心嗎？」、「會自律的人是不用這個的」、「常常看到這種炫耀文，真同情這些男士，娶妻後就只能當賺錢工具人」、「有會理財的另一半當然要乖乖聽話」、「沒意義，學會理財比強制管控來的重要」、「從來不管男人的錢，覺得男人還要被管錢很沒用」、「賺的錢還要給老婆管，現在部分男人的想法真的不能理解」。

針對有網友質疑一天只給200元太苛刻，原PO也提出解釋，她說這樣的規定是經過雙方溝通過的，而且一開始是老公提議的，因為他自己不太愛拿錢，也怕會亂花錢，所以希望原PO能約束他，因此除了每天給200元以外，其餘的費用就由原PO支付，她也在老公身上放提款卡和信用卡，以備不時之需。

一名女網友分享每天給老公200元零用錢的分配方式，讓其他人看了也驚呆。 圖／翻攝自「爆廢公社二館」
一名女網友分享每天給老公200元零用錢的分配方式，讓其他人看了也驚呆。 圖／翻攝自「爆廢公社二館」

爆廢公社

延伸閱讀

額度不到台幣800元！主攻「信用小白」 印度FinTech新創發行低額度信用卡

退休後把自己寵到老 專家教你「3個抽屜」理財心法

年薪百萬淪為月光族「連10萬都拿不出」 她求理財方法遭網嗆

夢想遙不可及嗎？青少年理財培訓營 為你啟動財商之門

相關新聞

筷子甩臉！婆婆要求吃飯時彈琴遭拒竟動粗 網友全怒力挺媳婦

婆媳關係一直以來都是許多家庭難解的問題，家庭觀念、生活習慣等等，常常會有許多摩擦導致失和。一名男網友在臉書PO文表示昨天（9日）吃飯時，媽媽和老婆因為「彈琴」一事鬧到不可開交，老婆甚至撂話不會再一起吃飯了，讓他不知如何是好。

「吃這麼甜？」帶台北男友回南部家 頻踩紅線讓她暴怒提分手

不知從何開始，網路上很喜歡「分南北」，甚至「戰南北」，一名女網友就分享自己親身親歷，她說前男友是北部人，到她家作客時不停地東嫌西嫌，就連吃東西也覺得所有口味都是甜的，讓他不習慣，搞得家人非常尷尬，到最後女網友忍無可忍馬上提分手並請前男友離開，貼文一出引起許多人議論紛紛。

1天200元！她PO出給另一半每個月零用錢分配 網見狀傻了

每個家庭理財的方式都不同，有夫妻倆會各管各的財務，也有人會交由另一半來掌控，一名女網友在臉書「爆廢公社二館」分享家裡的理財模式，她貼出一張照片，一個收納袋上面有31個格子，分別代表一個月31天，上面放了每天要給老公的零用錢，通通都是200元，讓不少人看了都驚呆，也引起眾人的討論。

寶寶討厭爸爸？先問自己有沒有用心

你以為寶寶不懂但其實他什麼都知道？隊友最近和我討論一個問題：為什麼很多家庭都會有寶寶會忽然不喜歡爸爸抱，或一見到爸爸就哭的問題，甚至十分抗拒爸爸的碰觸？除了認生時期寶寶開始會黏主要照護者，對於一整天相處較少的親人容易出現抗拒感，這些比較官方正規的回答外，今天我想分享的是：和寶寶相處時是用什麼樣的心理？

【心情點滴】江瑜／打疫苗前的家書

雖然不擔心打疫苗會有副作用，但是，必須為一切做妥當的安排。

【生活趣聞】夜神月／另類好朋友

斷尾求生，一直以來是壁虎的逃生利器，讓敵人專注於不斷蠕動的斷尾，才能趁隙逃跑。此番遇到我女兒，這逃生技能卻不靈了，反倒成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。