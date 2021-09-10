1天200元！她PO出給另一半每個月零用錢分配 網見狀傻了

每個家庭理財的方式都不同，有夫妻倆會各管各的財務，也有人會交由另一半來掌控，一名女網友在臉書「爆廢公社二館」分享家裡的理財模式，她貼出一張照片，一個收納袋上面有31個格子，分別代表一個月31天，上面放了每天要給老公的零用錢，通通都是200元，讓不少人看了都驚呆，也引起眾人的討論。

從原PO貼出的照片看到，每一格格子裡的鈔票上都用筆寫上1到31的數字，分別代表一個月的天數，她說這是老公一天200元的零用錢，而且不包含油錢、菸錢、三餐飯菜錢在內，不過她也透露雖然一天200元看起來很少，但老公身上還有一張破萬的預備金提款卡+信用卡，所以不擔心沒錢可用。

貼文引起不小的爭議，「他真的開心嗎？」、「會自律的人是不用這個的」、「常常看到這種炫耀文，真同情這些男士，娶妻後就只能當賺錢工具人」、「有會理財的另一半當然要乖乖聽話」、「沒意義，學會理財比強制管控來的重要」、「從來不管男人的錢，覺得男人還要被管錢很沒用」、「賺的錢還要給老婆管，現在部分男人的想法真的不能理解」。

針對有網友質疑一天只給200元太苛刻，原PO也提出解釋，她說這樣的規定是經過雙方溝通過的，而且一開始是老公提議的，因為他自己不太愛拿錢，也怕會亂花錢，所以希望原PO能約束他，因此除了每天給200元以外，其餘的費用就由原PO支付，她也在老公身上放提款卡和信用卡，以備不時之需。