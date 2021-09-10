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「吃這麼甜？」帶台北男友回南部家 頻踩紅線讓她暴怒提分手

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友抱怨帶前男友回南部作客時，對方卻不停地抱怨，讓她最後忍無可忍只好提分手。 圖／ingimage
一名女網友抱怨帶前男友回南部作客時，對方卻不停地抱怨，讓她最後忍無可忍只好提分手。 圖／ingimage

不知從何開始，網路上很喜歡「分南北」，甚至「戰南北」，一名女網友就分享自己親身親歷，她說前男友是北部人，到她家作客時不停地東嫌西嫌，就連吃東西也覺得所有口味都是甜的，讓他不習慣，搞得家人非常尷尬，到最後女網友忍無可忍馬上提分手並請前男友離開，貼文一出引起許多人議論紛紛。

原PO在《Dcard》寫道在她北上讀書時認識前男友，交往三個月時，她趁著開學前帶前男友回南部老家見父母，沒想到男方卻不停地抱怨，一下子說南部空氣太乾燥鼻子不舒服，不然就是店家太熱情讓他很尷尬，即便如此，原PO也沒有生氣，沒想到前男友連她家人的事也嫌，讓她越來越火大。

原PO不滿地說，前男友嫌很多東西口味太甜，飲料太甜、刈包太甜、醬油膏也太甜，讓她家人聽了很尷尬，媽媽還偷偷問原PO北部口味怎麼做，讓她覺得很丟臉。就在吃完晚餐後，大家坐在客廳吃零食看電視時，前男友竟然又抱怨「怎麼連洋芋片都是甜的」，甚至脫口說了一句「南部人吃東西真的很怪」，讓原PO整個人大暴怒。

她將前男友叫進房間裡質問為何不尊重她家人，但對方澄清沒有針對他們，只是單純不適應南部口味而已，結果講一講自己還生氣說原PO一家也不尊重他這個「北部人」，知道他要來作客還不考慮他的口味，一席話讓原PO聽了氣炸，當場提出分手，並且要求他立刻訂高鐵票回台北。

貼文引來許多網友熱議，「妳前任滿白目的，基本的禮貌跟尊重都沒有」、「這不是北部南部的問題吧…是妳男友情商太低，還有妳眼光的問題吧」、「不尊重家人的真的完全不行，不要求因為一個人愛上一座城，但真的要學會尊重對方的背景」、「這跟南北人沒關係吧，單純他人品有問題而已」、「妳前男友根本自以為是欸，是我的話他第一次嫌就叫他滾回台北」、「這不是什麼對南部不習慣，純粹就是沒禮貌而已」。

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