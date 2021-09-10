筷子甩臉！婆婆要求吃飯時彈琴遭拒竟動粗 網友全怒力挺媳婦

婆媳關係一直以來都是許多家庭難解的問題，家庭觀念、生活習慣等等，常常會有許多摩擦導致失和。一名男網友在臉書PO文表示昨天（9日）吃飯時，媽媽和老婆因為「彈琴」一事鬧到不可開交，老婆甚至撂話不會再一起吃飯了，讓他不知如何是好。

原PO在臉書「靠北婆婆2.0」寫道，昨天家人一起吃飯時，媽媽突然要他老婆彈琴給大家欣賞，沒想到兩人因此大吵一架，結果媽媽竟然拿筷子甩了他老婆的臉，她氣得直說這輩子都不會和他媽媽一起吃飯了，讓他不知道該如何解決，只好上網求助鄉民給予意見。

貼文一出，網友們一面倒力挺媳婦，「很好呀，不用一起吃飯，你也不用夾在中間」、「老婆不能好好吃飯，要彈奏音樂取悅大家，把媳婦當什麼了，以後不跟你媽吃飯也是剛好而已」、「吃飯就吃飯何必多此一舉，那麼叫婆婆吃飯時高歌一曲如何」、「你要不要改娶太陽馬戲團的，讓你媽常常吃飯都很開心啊？」、「把人家當婢女喔？憑什麼你們吃飯，你老婆不能吃飯要取悅你們還要吃剩下的」。

還有人對於原PO的態度也頗有微詞，「怎麼不順便和你離婚，你媽提出這要求，你就該先出聲拒絕了，還坐等衝突發生」、「有的時候我真的覺得男人腦袋到底裝什麼？為什麼這種擺明給媳婦欺壓的行為都看不出來？」、「原來老公的功能只會上網問網友怎麼辦？」、「你怎麼不跟岳父岳母吃飯時先唱歌跳舞娛樂大家」。