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憂心孩子出生後生活恐變樣 準媽咪嘆「是我太自私嗎」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名近日懷孕的準媽咪，想到未來生活都得圍著孩子轉而煩憂，納悶「是我太自私還是根本沒準備好迎接寶寶的到來呢」？ 本報系資料照
一名近日懷孕的準媽咪，想到未來生活都得圍著孩子轉而煩憂，納悶「是我太自私還是根本沒準備好迎接寶寶的到來呢」？ 本報系資料照

初為人父母時，很多人都藏不住喜悅，不過這也意味著夫妻的二人世界即將產生改變。一名近日懷孕的準媽咪表示，剛開始時夫妻倆對於這即將到來的新生命都十分雀躍，但想到夫妻未來生活都得圍著孩子轉、甚至可能因此發生爭執，矛盾的心情讓她無法釋懷，納悶「是我太自私還是根本沒準備好迎接寶寶的到來呢」？

有了小孩後，夫妻的生活一定會受到影響，一名準媽媽在Dcard上表示，婚後沒避孕、肚皮也沒動靜，8月發現自己中獎時先生還感動爆哭，自己也很開心，不過當自己冷靜思考時，想到「以後半夜痛苦的夜奶、不能跟老公單獨享受兩人空間、下班後不能跟老公去小酌一杯」等種種，讓原本興奮的感覺被澆熄，直呼「捨不得現在」，表示雖然不會因此拿掉孩子，但仍不免想到孩子出生後被迫要重整的生活，讓她疑惑有這種想法的自己是不是太自私，抑或者是自己壓根沒準備好迎接一個新生命。

對此有過來人安慰道「育兒一定很辛苦但不一定很痛苦」，表示自己育有兩個孩子，雖然少了和老公外出逛逛的日子，但能窩在沙發聊天、喝個小酒也是很幸福的事。也有人寬慰原PO「這樣想很好」，認為先做好最壞的心理準備，孩子出生後才不會覺得跟理想差距太大，也可以趁現在做想做的事。另有媽媽直言「只要隊友夠担，不會差太多」，主張先生要共同承擔，回職場後孩子也可交給保母帶，讓夫妻倆偶爾可以出門透透氣。

不過也有人指出「妳想的都是真的！懷孕後才想已經來不及了」，認為生不生早就要做好規劃，而生孩子這件事「有得必有失」，建議這名準媽咪把握孕期的兩人生活，才能開心迎接孩子的到來。另有媽媽直呼「生完小孩後很喜歡現在的生活」，分享自己不曾覺得因孩子而失去什麼，只要心態調適的好，還是可以在育兒和生活中找到平衡，並擁有更多樂趣。

孕婦 新生兒 嬰兒

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