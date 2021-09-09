女友拒辭職跟公婆住、扛房貸 他痛罵自私：我只能入贅？

情侶要由兩個單獨的個體組成家庭，需要兩人在各方面達成共識，才能走得長久。一名男網友與分隔兩地的女友論及婚嫁，但無法說服對方放棄自己的工作與公婆住或共同買房，他因此批評女友「太自私」，然而多數網友卻支持女方，認為她的分析既理性又客觀。

「當男人真的好累…」，這名網友在臉書社團「爆怨公社」發文，抱怨女友只考慮自己。他表示自己從中南部北上到新竹做技術性工作，算日薪，一個月約5萬，論及婚嫁的女友則是雙北一般公司的小主管，月入約4萬，月休可達12天左右，福利不錯。他希望婚後女友能跟他一起回家與爸媽同住，或者兩人共同買新房，卻都被拒絕。

女友在傳給他的訊息中寫道，若要嫁去他們家，她必須放棄7、8年的工作，犧牲太多，而且女性不論結婚、懷孕、生子、育嬰都是求職或職場發展的阻礙，反觀男性換工作沒有這種困擾；若要買房，她則擔心負擔太重，會影響生活品質。因此她建議婚後男方搬去她娘家住，岳母也會幫她坐月子。

她強調「你沒有買房子不是你的錯，只是大環境不好」，但她也不想被房貸壓死死或整天面對公婆，也直接了當的要男友考慮清楚，「你如果不過來這邊，我還有更好的選擇，你也去找可以入住你們家還是跟你吃苦的女人」。

發文的男方認為女友的說法都只對自己有好處，「完全就是只想在舒適圈，只要我去他們家住而已，為什麼可以那麼自私」，並不滿的說「搞得我好像只有入贅的這個選項」。

網友們對於這種情況也紛紛提出看法，但多數人都贊同女方把話說清楚，「入贅跟去住她家是兩回事，而且她說的是事實，我覺得你比較自私」、「這女孩感覺很理性，人家也說了如果談不攏分手也是選項之一啊」、「我就是結婚為了先生退讓的人，結果後來找的工作、薪資、福利都追不上婚前在台北上班的水平」、「你不也是選舒適圈嗎？我覺得雙方都不打算改變現在的生活那就分手吧」、「最公平的婚姻就是我從我的家出來、你從你的家出來，我們共組一個家，而不是你還留在你的家，而我必須融入你的家」。

也有部分網友站在男方立場，「不想面對公婆難道他就想面對丈人跟丈母娘嗎？難道她不願意放棄自己4萬薪水，男人就輕易的可以放棄5萬薪水？」、「我要是你就放手換一個吧，這種結婚以後只會每天吵不停」、「分手吧！看到最後三行我感覺這女的也沒特別愛你，你值得更好的」。

有人則認真分析住女方家的優點，勸他放下無謂的自尊，「不用背房貸，還有人顧小孩，月子餐保姆費通通省下來，下班搞不好還有宵夜吃」、「兩個薪水加起來9萬，要背房貸的確壓力太大了，就算在外面租房子，以後生小孩開銷大，生活品質就會降低，而且有人幫忙顧小孩是最好的，面子不能當飯吃啊」。