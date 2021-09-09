每一個孩子都值得被愛！盤點台灣十大兒童守護「天使系」企業與YouTuber

記得小時候躺在被窩中，聽著童話故事的幸福嗎？冷了有厚實的外套、熱了有沁涼的冷氣，輕鬆度日、衣食無虞。但是世界上有些孩子，沒有一本動人的故事書，甚至連三餐溫飽都十分困難，更遑論獲得溫暖的關心與愛護。

「我要一步一步往上爬，在最高點乘著葉片往前飛，小小的天有大大的夢想，總有一天我有屬於我的天。」周杰倫《蝸牛》的歌詞，如同我們兒時造夢的縮影。《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，整理出企業、YouTuber之中的「兒童議題關懷者」，每個孩子都值得被愛，幸好，台灣還有這樣一群人，願意把這些孩子緊緊擁入懷中，告訴他們夢想與希望的美好。

謝謝！有你們真好~關懷兒童議題的優良企業

NO.1 統一超商

「 統一超商好鄰居文教基金會」為最大在地孩童關懷企業，透入深入大 街小巷的7-ELEVEN門市關懷弱勢孩童的健康營養、 教育生活，成為企業公益團體中聲量最大、最有愛的社群。

除了小小店長企劃行之有年，更長期關注鄉鎮弱勢孩童閱讀資源不均議題，持續推動閱讀獎勵；此外捐贈牛奶幫助學齡孩童的骨骼發展、疫情間看見困境捐贈物資以及繪本，更提供全民免費下載一系列永續DIY素材，都是為孩子們創造安心、友善、有愛的成長環境。

長期關注社區與家庭的好鄰居基金會，分別給予城市、鄉鎮的家庭與孩童不同的幫助與支持，依循統一超商永續願景在FB、IG、LINE下苦功宣傳，包含永續地球、共好社會以及幸福企業，做為大家的「好鄰居」不只關心、守護孩童，也做到社區敦親睦鄰安居，透過全門市力量，創造更美好的生活。

image source:FB/7-ELEVEN把愛找回來

NO.2 元大金控

元大金控長期投入兒少關懷，對孩童們的生活、教育挹注不輕鬆看待，「元大文教基金會」實現企業社會責任，在了解社會上許多議題後，也投身公益照顧弱勢族群，送愛給各角落的小朋友，志工們上山、下海走入偏鄉、社區，帶領小朋友參與農作、體驗生活，引領學習創造夢想，帶給他們滿滿的幸福感。

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NO.3 中國信託

平常有在關注孩童公益議題的人，對中信的「小火子」一定不陌生，長期關懷弱勢兒童，拋磚引玉帶領募款活動，以「點一盞燈，照亮一個生命」的理念，照顧台灣貧困和弱勢的孩子們，關心教育資源、課後生活，為家庭分擔責任，讓孩子們不用擔心、受怕，期盼點燃生命之火，幫孩子們築夢。

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NO.4 台積電

作為台灣知名大企業之一，許多人夢想進台積電工作，但好的人才要從小培養起，「台積電文教基金會」投身人才培育、藝文推廣等領域行之有年，為國家培育人才，秉持閱讀遨遊書海有機會能夠翻轉一生，美感、人文、科學等教育面皆很看重，在軟、硬體方面的資源挹注沒有減少，期盼「善能循環」，讓人才回饋社會。

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NO.5 麥當勞

﻿麥當勞是許多小朋友們的夢幻天堂，「麥當勞叔叔之家慈善基金會」回饋社會也注重小朋友的成長歷程，基金會投身關注兒童健康與福祉，在了解台灣每年約有22萬名孩童罹患癌症、罕見疾病，而有跨縣市遠地就醫的需求，他們創立「一個家」，讓孩童遠地就醫能有一個溫暖的歸宿，忘卻病症的疼痛、減輕爸媽負擔。

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發揮不凡影響力！為兒童議題發聲的YouTuber

NO.1 這群人

作為YouTuber界的領頭羊，這群人團隊投身公益不遺餘力，透過他們的影響力、拍片的創意，結合公益議題達到宣傳效果，過去就參與販售商品支持家扶基金會的兒童保護專案公益，協助受虐兒走出傷痛，也曾和兒福聯盟合作，宣導孩子使用3C、網路正確觀念，歲末年終送暖做愛心也少不了他們，大大的給個讚！

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NO.2 吳鳳Rifat

作為台灣女婿、「正港歹丸郎」的吳鳳，身為二寶爸很是花心思投身、關注小孩的社會議題，先前他捐贈天然果汁送給以照顧跨國聯姻家庭兒童的基金會，從自己的角度出發，送愛給同樣來自各個國家的家庭、孩子們，另外他也帶著孩子體驗弱勢家庭生活，做愛心兼以身作則的教育，謝謝有你～

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NO.3 白癡公主

白癡公主雖然平時在影片中話題不拘、尺度大開，但從她的影片中可見她十分關注教育、傳達正確知識，私下的她也是默默行善做愛心，之前曾突然PO出「小孩6歲」的貼文，其實是她透過世界展望會認養的小孩，此外，不論是家扶基金會在兒童保護日發起的「LOVE HUGS 護童擁抱」運動，或是陪伴聽損小朋友一起玩樂，都有她的身影，人美心善代表。

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NO.4 魚乾

帶領小朋友走進遊戲的世界，也會回饋給生活困頓的孩子們，魚乾的溫暖相信身為粉絲的大家都知道，她過去曾拍片介紹安德烈食物銀行，介紹基金會的運作，關懷4-15歲兒少的溫飽生活，她帶粉絲們一起盡一份心力，把影片收益捐贈給基金會幫助更多人，也會在聖誕節等歡樂節慶，一起送禮物送愛給需要的小朋友，為寒冬添注許多暖意～

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NO.5 泰辣 Tyla

身兼YouTuber、KOL、陳列設計師，個人風格色彩強烈、充滿自信的泰辣，在工作之餘也不忘投身公益，先前他就曾和好友「到處都是瘋女人」、「G蛋布丁」一同到庇護工場，和喜憨兒小天使一起做餅乾，有歡笑、有故事讓大家更認識喜憨兒，此外，他也宣傳販售公益T-shirt，將收益全數捐給喜憨兒社福基金會，將自己的影響力帶給社會更多溫暖。



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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年7月28日至2021年7月27日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『關懷兒童議題的企業、YouTuber』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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