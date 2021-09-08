25歲妹委屈問「愛買精品錯了嗎」 網揭1盲點：親戚嫉妒妳

上班族出來工作賺錢，無非是要滿足食衣住行育樂，而收入多寡會影響一個人的生活品質。一名25歲的上班族表示，自己一直以來有「品牌迷思」，幾乎不買「沒有牌子的包包」，此舉被家中長輩念說「價值觀扭曲」，讓她相當懊惱，詢問眾人「有什麼方式可以說服長輩」。

該名女網友在Dcard以「我愛買精品有什麼錯嗎」為題，表示自己有穩定的工作收入，月薪大概5~6萬，多的時候可以到10萬。領高薪的同時，原PO也有在理財，除了儲蓄，還有美金定存、長期股，並替自己買長照險、傷害險、醫療險和實支實付險，更沒有學貸、房租等經濟壓力。原PO雖然很寵自己，但對家人也相當大方，除了過年包紅包給長輩，節慶請家人吃飯，還送了價值1萬5千元的金項鍊給阿嬤，父親生日也送金子。

不過，原PO透露家裡有幾位長輩看到自己背很貴的包包（Dior、LV、Chanel、Celine、YSL等），態度表現得不太友善。特別是某一位親戚，從小經歷隔代教養，成年後又離婚且獨自扶養兩名小孩，雖然也很會賺錢，卻相當節儉，甚至還會買假貨的贗品包包。由於該名親戚很愛評論原PO的花錢方式，常常念原PO有「品牌迷思、價值觀扭曲」，還講很多道理，讓原PO既不開心又不知道要如何回嘴，只能委屈表示「可是我有我想要追求的生活品質啊！也都是靠自己努力得來的」。

貼文曝光後，不少網友安慰原PO「不靠她吃喝，價值觀也不同，沒什麼好溝通的」、「長輩根深蒂固的觀念是非常難改的，只能盡量少跟會碎碎念的長輩見面，以免彼此互看不舒服」、「過年期間請全家上館子，送每個人一個名牌的小東西，就算那位長輩罵妳，其他人也會因此幫妳講話吧」！

有網友建議原PO「妳買一個精品皮夾，送給講話最有影響力的那個試試看」、「妳買的牌子太大眾了，下一次買愛馬仕，她們應該就看不懂了」、「因為他們背不起吧！當生活水平都在同一個位置上的時候，就習以為常了」、「下次直接買房子，他們不敢唸妳」。

另外，有人提醒原PO「妳不喜歡別人控制妳什麼該買、什麼不該買，對吧？那妳也不能控制別人什麼該說、什麼不該說呀」、「妳是不是誤會什麼了，他們不是態度不好，是嫉妒到快中風了」、「他們態度不好是因為忌妒妳，別管她們怎麼想，愛自己無罪」。