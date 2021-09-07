老婆從小窮怕了「管錢能月存17萬」 3節儉行為卻讓人夫心累了

許多人努力賺錢就是為了提高生活品質，但有一名人夫就抱怨，他和老婆每月的收入加起來有20萬，但負責管錢的老婆卻處處節省，不但不給買新衣、不外出吃飯、不出遊，更不給買新手機，這讓原PO相當無奈，坦言就算辛苦賺錢，生活品質也沒有獲得提升。許多人聽了原PO的故事，意外掀起兩派網友議論。

原PO在臉書社團「靠北老婆」發文，他提到和老婆是同學，由於岳父岳母家經濟條件不好，老婆小時候的生活也很不好，沒有錢就沒有安全感，「每次和我講小時候的生活，我都覺得很心酸」。因此，原PO婚後便把薪水都交給老婆保管，「我薪水12萬，老婆8萬，但老婆超級節儉，居然每個月能存下接近17萬」，但她沒有給自己買新衣服，也不給原PO買新衣服，不要出去吃飯、不想出去玩，一心只想存錢，「我想要買一部新的手機，她也要讓我再等等，等到舊的壞掉」，這讓原PO不禁感嘆「辛苦賺錢，但生活質量完全沒有提高...」。

文章曝光後引起許多網友關注，部分網友認為賺錢就是為了享受生活，「如果賺錢卻不花，那錢只是一張紙罷了」、「該花的也是要花 ，不用刻意去刁一些小錢」、「好好溝通吧！要存也要懂得生活，不然雙腳一伸什麼也帶不走，會後悔的」、「溝通一下，錢不會不見，只是換成喜歡的樣子」，更有人歪樓幫原PO出主意，「直接把手機摔壞就好了啊？這算小錢，弄點小伎倆應該沒事的」。

但也有其他網友坦言，「等你老的時候猛然回首，你絕對會抱你老婆起來轉圈圈，其實年輕時追求的（物質）真的不是很重要」、「如果她沒讓你餓著，也沒有節儉到吝嗇的程度，那她其實屬於賢內助居多」、「好好珍惜吧，肯節儉的人不多了」。