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竹科工程師「有車有房不想結婚」 真實心聲曝光網秒認同
高房價、低薪資，現代人不婚不生的現象越來越普遍。然而，近日一名網友發文表示，朋友是竹科工程師，有車有房，卻也不考慮步入婚姻，原因曝光後，引發熱烈討論。
原PO在《Dcard》表示，身邊有個朋友是竹科工程師，今年31歲，有車有房、無任何貸款，且外型也滿帥的，日前兩人吃飯聊到婚姻話題，對方卻直言，婚姻目前不在他的人生規劃中，「人生還有很多值得完成讓自己開心的事，幹嘛慢性自殺（指結婚）」。
原PO聽完後，不禁感到疑惑「他這條件應該贏過台灣同年紀9成以上的男性吧，跟他聊天好像把結婚說得是什麼大難臨頭的事情一樣」，因此好奇詢問「最近越來越不想結婚的人，是不是越來越多了？」
貼文一出，網友紛紛留言「不結婚也只是一種人生選擇而已，沒什麼好驚訝的」、「其實結婚只是一個選擇而已，並不是人生必要的課題」、「如果沒遇到真正適合的對象，結婚是真的很痛苦」、「他自己一個人過得這麼爽，幹嘛找一個管他，又要分他一半財產的人？」、「自己過得很開心，不用兩個人啊，多一個人要多付出時間金錢」、「身邊這種人很多，男生31歲還很年輕」。
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