男「買了兩張票」想一起看電影 女方神回覆：可以看兩次

近日，由泰國及韓國導演合作的恐怖電影《薩滿》在網路上引起許多討論，官方更推出「膽小鬼廳」讓會害怕的觀眾可以開燈看電影，對此，有網友想藉看這部電影來約女生，便向對方暗示自己有兩張電影票，卻被女生用一句話回應，讓他瞬間無言。

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示，自己日前傳訊息給女生，先詢問對方有沒有看過《薩滿》，而對方表示沒看過，男方便想把握這次機會，說道「唷！我也沒看過耶！剛好我有買兩張電影票」，沒想到女方卻回覆「真的嗎？很棒啊！這樣你就可以看兩次了。」

女方這樣的回覆，也讓原PO無奈表示「鼓起勇氣想約女生去看電影，我這樣算是被打槍嗎？」許多網友紛紛回應道，「繼續進攻啊！直接進入重點，要不要一起去看」、「你可以回她我可以約妳約兩遍嗎」、「直接問她閨蜜要不要去」、「這個女生IQ很高」、「這就是被打槍」、「好自然的一把槍」。