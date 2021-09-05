好羨慕另一半是「高收入」？ 她曝真實生活嘆：雙方都不容易

物價、房價什麼都漲，就是薪水沒有漲，也讓百姓生存越來越不容易。一名網友就在網路上分享，看著身邊親戚自從嫁給年薪高的另一半後，便直接辭掉原本的工作，不僅一夕坐擁她夢寐以求的房子、又獲自在的生活，不禁深感羨慕，引起網友熱烈討論。

原PO在PTT女孩板上發文，表示自家親戚嫁給某科技大廠的工程師，年薪高、又不是需要輪班、用命換錢的職位，使親戚毅然決然辭掉月薪3萬多元的行政助理，在家當家庭主婦，加上房子老公也買好了，讓還在煩惱著買房頭期款的原PO好羨慕。

貼文一出，多數網友們認為「靠山山倒，靠人人老，靠自己最好」，指出「嫁豪門很多也不幸福的比比皆是呀」、「老公有錢不代表會分給妳」、「每個人有不同生活，你只看到她有錢，沒看到其他煩惱難過的一面，不用羨慕別人」、「不會自己變成高收入份子嗎」、「家庭主婦這份工作其實也不是很好做」。

不過部分網友們則認同原PO，認為「嫁豪門不一定幸福，但沒錢一定不幸福」、「去竹科看很多工程師老婆都在家帶小孩，快樂的很啊」、「碰過兩個嫁台積、秒離職的例子」、「其實有錢人很快樂，這個事實讓我更不快樂」。

對此，一名年收入200多萬元的大廠女工程師也特地回文，分享自身經驗。她指出，自己名下有兩間房，一間自住、一間收租，然而對方年薪卻僅有自己的1/4，但高壓的工作也讓她回家都像個無理取鬧的廢人，家事、寵物都讓對方打理，壓力一來還會喝酒喝到在客廳睡死，另一半也都會貼心幫忙收拾殘局，讓她真心覺得「一段關係，雙方都不容易」。