聽新聞
test
0:00 / 0:00
9月4日「世界性健康日」 國際網站調查：8成女性沒高潮、4成男性認為能滿足對方
每年的9月4日，是「世界性健康學會（World Association for Sexual Health）」訂立的「世界性健康日」，2021年主題是「網路世界的性健康」，而根據國際網站的調查，超過8成的女性表示自己在性愛中，沒有達到高潮，反觀男性的調查，約有43%男性認為，在性愛中有讓對方達到高潮，顯然形成明顯對比。
世界性健康日希望消除社會對於性關係的文化禁忌，以及不平等框架，認為男女在性關係上，應該是平等，也希望促進所有人的性健康、福祉與權利等，而台灣努力追求性別平等，不分性跌偶追求自由與平等性愛的重要性。
但兩性在性關係上，明顯出現分歧，全球最大婚外情網站Ashley Madison最新調查數據指出，43%男性認為，在性愛時有讓對方達到高潮，但反觀，僅有18%女性認為自己性愛時，有達到高潮，有82%女性認為沒被滿足。另外超過6成的女性，認為在婚姻中的性需求被忽視、44% 的人表示性生活是枯燥乏味與頻率不足，代表男女之間對於性生活，有明確落差。
Ashley Madison行銷總監Isabella Mise認為，過去大家會以為，女性相較於男性，比較容易失去性的興趣，但現代女性更不願意為婚姻，犧牲性生活，如果沒有配偶關係中找到滿足，很有可能另尋他處。
專家表示，性愛是伴侶中建立親密感、滿足感的重要元素，穩定且愉快的性生活更能為伴侶間身心靈帶來健康。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言