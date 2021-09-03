快訊

聯電跨足封測業務上下游整合 6點半記者會宣布入股頎邦

中央點名北市漏登死亡個案 黃珊珊坦承疏失

她咖啡潑到曖昧對象名車被趕下車 網友：雙方都要不得

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友不滿自己不小心把咖啡潑到曖昧對象的車上，卻被趕下車。示意圖／Ingimage
一名女網友不滿自己不小心把咖啡潑到曖昧對象的車上，卻被趕下車。示意圖／Ingimage

曖昧時期對方的一舉一動都會讓人在意，常常會讓戀人們擔心是否犯了「大忌」。一名女網友日前就表示，她因為不小心將沒喝完的咖啡，灑到曖昧對象的車上，直接被對方趕下車，讓她相當傻眼。不過，考量到對方的未來性，以及平時的相處過程，這名網友又問大家「到底該不該原諒呢？」

女網友在Dcard上表示，她朋友介紹了一位男性給她，當天這個男生開著名車瑪莎拉蒂，穿著配件也都是名牌，但她很意外對方個性平易近人。男方自稱從事微商，他說「創業自己當老闆才有機會賺錢，所以開得起名車。」聊天過後原PO認為對方好相處，又有上進心，所以想有更進一步的發展。

沒想到，有天對方來接她下班時，她手上拿著還沒喝完的咖啡，不小心潑到男方的車上。這時，男生直接罵她「這車很貴欸！等下咖啡滲進去椅子裡怎辦！我這台租的耶！給我下車！」

這讓原PO傻眼表示「不過就撒出一點點咖啡而已，有必要這麼生氣？」她認為對方全身名牌，行頭不乏金項鍊、勞力士名錶，就算弄髒了也可以隨便請個人來處理，不會花多少錢，居然就這樣把她趕下車，令人傻眼。

事後，男方向她道歉，並認為「租超跑才有機會跟女生約會，追女生就是要先吸引對方。」對方還承諾，會帶原PO去高空酒吧賠罪。這讓原PO陷入兩難抉擇，一方面擔憂男方為了超跑跟自己吵架的舉動，有可能是家暴的前兆，一方面又心軟，認為男方對自己不錯，收入高又有未來，因此她問大家「我到底該不該原諒他，答應和他出去，再觀察看看呢？」

不過，網友們犀利批評「要是我的車被潑到，我也會把妳趕下車」、「為什麼會覺得咖啡弄在皮革上，清一清就會恢復原狀呢？」、「不小心把咖啡灑到車上，完全沒有歉意，只是覺得一點小錢也要計較？」、「咖啡灑在人家車上就不對」、「雙方都很要不得」、「物以類聚」。

咖啡

延伸閱讀

9月星座運勢排行／水瓶心想事成但別再亂買了 最後一名卻有意外之財

一堆pay霧煞煞！他抱怨行動支付「幹嘛不整合」 網友這樣答

網友分享超爆笑記過理由 烤肉、煮火鍋、唱國歌太大聲全被記

「媽媽10元」當年小學生在合作社買啥？網回憶：蠶寶寶、3元科學麵

相關新聞

她咖啡潑到曖昧對象名車被趕下車 網友：雙方都要不得

曖昧時期對方的一舉一動都會讓人在意，常常會讓戀人們擔心是否犯了「大忌」。一名女網友日前就表示，她因為不小心將沒喝完的咖啡，灑到曖昧對象的車上，直接被對方趕下車，讓她相當傻眼。不過，考量到對方的未來性，以及平時的相處過程，這名網友又問大家「到底該不該原諒呢？」

清廚餘？瓜子軟掉也拿來 她怨婆婆愛拿過期食品往她家堆

一位媳婦在「靠北婆婆2.0」臉書指出，很感謝她的婆婆會分享給他們一堆糖果餅乾，但「大部分都是放太久，或者是過期的零食」，讓她氣炸直呼「根本就是在幫她家清廚餘，全部拿來我家」。甚至還拿受潮軟掉的瓜子要來給他們吃，讓她怒喊「自己不吃還要拿來給我們，真的很有事！」沒想到這篇貼文引發許多人共鳴。

【走味關係】走味關係／沒人討厭的炒泡麵

「沒有人會討厭炒泡麵。」即使很飽還是繼續吃完整盤炒泡麵的朋友，正色告訴我。

男友重考上台大...她內心卻大崩潰 原因曝光網全看傻：沒必要

許多考生努力苦讀，就是希望考上理想的學校或科系。然而，一名就讀政大的女網友發文表示，日前大學指考放榜，男友意外考上台大，雖然替對方感到開心，但她內心卻也非常崩潰，原因曝光後，引來大批網友熱議。

男友逼減肥到60公斤…女崩潰「幹嘛這樣對我」 網見1關鍵不挺

每個人對於「胖」的定義不同，有些情侶常因為減肥一事吵翻天，日前就有一名女網友透露，交往半年的男友說她「身材很粗勇」，並要求她將體重減至60公斤，還時不時督促運動，讓女網友崩潰喊「我都沒要求他幹嘛，為什麼要這樣對我」...

她送媽媽生日禮物意外收到「催淚信封」 網友大哭喊「收好」

先前有人分享了「好愛媽媽」一系列梗圖，內容多是以孩子與媽媽相處的點滴製成圖，可看出母親對孩子的關懷與包容，讓底下不少人大喊「好想媽媽」。昨（1日）另一名網友看到後很有感觸，在Dcard分享自己與媽媽相處的點滴。她說近日決定拿薪水送媽媽一份生日禮物，沒想到回家整理包包發現一個信封，內容令眾人淚崩。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。