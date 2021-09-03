她咖啡潑到曖昧對象名車被趕下車 網友：雙方都要不得

曖昧時期對方的一舉一動都會讓人在意，常常會讓戀人們擔心是否犯了「大忌」。一名女網友日前就表示，她因為不小心將沒喝完的咖啡，灑到曖昧對象的車上，直接被對方趕下車，讓她相當傻眼。不過，考量到對方的未來性，以及平時的相處過程，這名網友又問大家「到底該不該原諒呢？」

女網友在Dcard上表示，她朋友介紹了一位男性給她，當天這個男生開著名車瑪莎拉蒂，穿著配件也都是名牌，但她很意外對方個性平易近人。男方自稱從事微商，他說「創業自己當老闆才有機會賺錢，所以開得起名車。」聊天過後原PO認為對方好相處，又有上進心，所以想有更進一步的發展。

沒想到，有天對方來接她下班時，她手上拿著還沒喝完的咖啡，不小心潑到男方的車上。這時，男生直接罵她「這車很貴欸！等下咖啡滲進去椅子裡怎辦！我這台租的耶！給我下車！」

這讓原PO傻眼表示「不過就撒出一點點咖啡而已，有必要這麼生氣？」她認為對方全身名牌，行頭不乏金項鍊、勞力士名錶，就算弄髒了也可以隨便請個人來處理，不會花多少錢，居然就這樣把她趕下車，令人傻眼。

事後，男方向她道歉，並認為「租超跑才有機會跟女生約會，追女生就是要先吸引對方。」對方還承諾，會帶原PO去高空酒吧賠罪。這讓原PO陷入兩難抉擇，一方面擔憂男方為了超跑跟自己吵架的舉動，有可能是家暴的前兆，一方面又心軟，認為男方對自己不錯，收入高又有未來，因此她問大家「我到底該不該原諒他，答應和他出去，再觀察看看呢？」

不過，網友們犀利批評「要是我的車被潑到，我也會把妳趕下車」、「為什麼會覺得咖啡弄在皮革上，清一清就會恢復原狀呢？」、「不小心把咖啡灑到車上，完全沒有歉意，只是覺得一點小錢也要計較？」、「咖啡灑在人家車上就不對」、「雙方都很要不得」、「物以類聚」。