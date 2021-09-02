男友逼減肥到60公斤…女崩潰「幹嘛這樣對我」 網見1關鍵不挺

每個人對於「胖」的定義不同，有些情侶常因為減肥一事吵翻天，日前就有一名女網友透露，交往半年的男友說她「身材很粗勇」，並要求她將體重減至60公斤，還時不時督促運動，讓女網友崩潰喊「我都沒要求他幹嘛，為什麼要這樣對我」，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文透露，她和男友交往半年多，相比男方的壯瘦型身材，她的體型「偏胖」，最近男友一直陪她瘋狂運動，並要求減肥到60公斤，可是她的體重已經停滯在70公斤很久了，突然之間被男友強烈要求，讓她很有壓力。

原PO表示，男友甚至說「我媽說妳的眼睛很漂亮，但身材很粗勇」、「不過她就是有話直說…妳什麼時候能60啊」，這讓她聽了相當心痛。原PO也抱怨，當初兩人在一起時，男友明明說過不在乎體型，為何現在一直要求她瘦到60公斤，而且最近真的有瘦，但男友不覺得，「我都沒要求他要幹嘛，為什麼要這樣對我」。

貼文曝光後，有網友認為應該以身體質量指數（BMI）來衡量肥胖程度，因此紛紛詢問原PO「身高」，原PO透露，自己的體重70、身高160，以BMI算式體重（公斤）除以身高（公尺）的平方計算，原PO的BMI有27.34已經過重了。

身高答案一出，許多人紛紛改勸原PO真的要減肥，「我覺得妳這身材有點過重了，不是要批評而是事實，不過只要用對方法也可以瘦身成功！」、「160公分、70公斤的確有點過重…不能說歐美身材都這樣什麼的，這健康也會出問題，膽固醇應該會超標，還有高血壓之類的」。

另外，也有網友針對感情問題回答，「男方不可能不在意，他都一直講了，妳真的沒辦法為他改變的話，總有一天會分的」、「怎麼交往後，把媽媽的話傳給女朋友聽，難道不在乎女生會難受？」、「我認真建議妳分手，就算妳瘦下來，你男友一樣會有其他的要求」。