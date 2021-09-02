男友重考上台大...她內心卻大崩潰 原因曝光網全看傻：沒必要

許多考生努力苦讀，就是希望考上理想的學校或科系。然而，一名就讀政大的女網友發文表示，日前大學指考放榜，男友意外考上台大，雖然替對方感到開心，但她內心卻也非常崩潰，原因曝光後，引來大批網友熱議。

原PO在《Dcard》表示，兩人從高三就在一起，去年她學測考上政大，男友卻失常，指考又因為意外缺考英文，因此決定重考。原PO提到，兩人感情一直都很穩定，「昨天指考放榜，他考上台大，這是我們都沒有料想到的，他的程度一直都在中字輩左右」。

原PO坦言，自己替男友感到開心，但在開心的同時，自卑感卻也大爆棚，「與其說是怕他會看不起我，不如說是我怕自己配不上他，我知道我應該要相信他，相信他不是這麼膚淺的人，但問題似乎不是出現在他身上，而是在我身上」。

貼文一出， 立刻引發熱烈回應，網友紛紛留言「我不覺得政大有什麼不好啊，有什麼好自卑的呢？而且他發自內心的感謝妳的陪伴，妳應該要調整自己的心態」、「政大很棒啊！自信心低是妳自己的課題呢～人跟人之間並不是只看學歷的，還有很多面向」、「你們都很棒！學歷不是最終的重點，而是你們兩個人」、「之前男友是台大的，政大沒有比較差喔，真正的價值不是學歷篩得出來的，放寬心」、「台大光環在畢業後兩年就沒差了，出社會看的是實力，除非醫科才會很威，沒有必要自卑真的」。